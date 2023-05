État spoliateur

Lors des incendies de l’été dernier, la préfète des Landes, au nom de l’État, a coupé des pins en pleine croissance pour faire des pare-feu préventifs, sans autorisation des propriétaires. Elle a vendu le bois, encaissé le prix qu’elle a versé à la CDC.

Quelques mois plus tard, elle a écrit aux propriétaires pour leur annoncer le versement du prix des pins coupés. Dans quelques jours, cela fera un an que l’État via sa préfète conserve cet argent en sus du préjudice de pins coupés prématurément. Ce département est-il en France ou en URSS ?