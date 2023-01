Étrange réforme des retraites

À l’heure où j’écris, on ne connaît pas encore précisément le périmètre de la réforme des retraites qu’envisage le gouvernement, mais on y voit plus clair.

Tout d’abord, les députés LR devraient voter assez largement cette réforme, malgré la grogne d’Aurélien Pradié.

Il faut avouer qu’il semblait assez étrange que le parti vote contre après avoir fait campagne aux présidentielles sur une réforme plus « dure ».

Mais j’avoue que je persiste à ne pas comprendre pourquoi LR et le gouvernement s’entêtent dans cette absurde présentation de la réforme annoncée.

Tout se passe comme si l’on agitait le chiffon rouge sous le nez de l’opinion publique, et tout spécialement des syndicats.

Mais à quelle fin ? Montrer un admirable courage politique pour avoir reporté de deux ans l’âge de départ ? Ou bien fracturer encore davantage la société française et la conduire manu militari (pratiquement au sens propre du terme !) à l’obéissance envers les oligarques ?

Je ne comprends, en particulier, aucun des totems encensés par les parties en présence.

Tout d’abord, à quoi rime ce permanent hommage aux « principes de la Résistance » ? Tout le monde sait que la plupart de ces principes n’ont rien à voir avec la Résistance (beaucoup viennent d’ailleurs de Vichy !).

Par ailleurs, la situation politique n’a plus rien à voir : en 1944, le Parti communiste pesait plus de 30 % de l’électorat, était puissamment armé et bénéficiait du soutien de l’Union soviétique. Comment s’étonner que bien des réformes de cette époque portent la marque des sympathies communistes de nombreux élus et technocrates ?

Quant aux situations économique et démographique, elles sont encore plus éloignées : notre population vit plus longtemps, travaille moins, et la croissance est asthénique. Comment maintenir les mêmes ratios qu’il y a 80 ans ?

Mais, surtout, pourquoi s’acharner sur l’âge de départ à la retraite ? Il serait si facile de laisser les actuaires définir l’âge moyen de départ nécessaire pour l’équilibre financier et de donner des malus à ceux qui voudraient partir avant et des bonus à ceux qui voudraient partir après (ou auraient exercé des métiers plus difficiles). En un mot, laisser une place à la liberté et à la subsidiarité.

Ajoutons que, quand 44 % des actifs de 55 à 64 ans n’ont pas d’emploi, il n’est pas certain que cette réforme des retraites suffise à remettre l’économie française sur les rails.

Mais peut-être est-ce là que le bât blesse : comment des technocrates pourraient-ils comprendre quoi que ce soit aux réalités économiques ?