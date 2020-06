Excellente nouvelle : la loi Avia a été censurée !

Je suis de ceux qui pensent que l’évolution du Conseil constitutionnel, depuis le début des années 1970, en une sorte de « juge constitutionnel » – selon le modèle de la Cour suprême américaine (qui intervient dans un équilibre des pouvoirs très différent) – est dangereuse.

Elle ouvre la voie à un véritable « gouvernement des juges » qui évoque de fâcheux précédents dans notre histoire : l’Ancien Régime, malgré son extraordinaire longévité, malgré la vénération du peuple français pour son roi, en est mort. Il est tout à fait possible – et même vraisemblable – que la Ve République en meurt à son tour.

Je ne suis certes pas un inconditionnel du parlementarisme, mais cette censure judiciaire des lois est d’ailleurs incohérente.

On ne peut pas à la fois nous rebattre les oreilles de la séparation des pouvoirs et donner l’intégralité des pouvoirs à la magistrature.

Il n’empêche. Cette situation bancale a parfois des avantages incontestables.

En l’occurrence, je ne peux qu’applaudir à la très large censure de la loi Avia par ceux que l’on appelle les « sages » – et dont on semble oublier que beaucoup étaient, naguère, fort engagés dans le combat politicien et fort peu « sages ».

La loi Avia a été sèchement raturée, car elle avait objectivement été écrite n’importe comment (il paraît que Mme Avia est juriste. Je n’ose imaginer le torchon que nous aurions reçu si elle ne l’avait pas été !).

Comme plusieurs correspondants des « 4 Vérités », j’avais dit à quel point cette loi était dangereuse. Je n’y reviens pas.

Je note cependant, en particulier, que le Conseil a censuré ce qui me paraissait le plus incroyable dans cette loi : le fait que les plateformes numériques soient pénalement responsables de supprimer les contenus qui leur seraient dénoncés comme « haineux » – sans aucune décision de justice.

Je critiquais plus haut le « gouvernement des juges » car il me semble que la justice sort trop souvent de son rôle dans notre France contemporaine.

Mais, en sens inverse, nous avons évidemment besoin d’une justice pour faire appliquer les lois et la loi Avia tendait à offrir ce pouvoir à des acteurs extra-judiciaires.

Confier ce pouvoir à Twitter ou à Google, sur simple « notification » d’un quidam, était manifestement délirant.

Au demeurant, comment ne pas voir que, là aussi, on rejoignait les plus contestables aspects de l’Ancien Régime finissant ? Cette privatisation de la justice ressemble en effet comme une sœur à la privatisation de la fiscalité entre les mains des fermiers généraux.

Mais, au-delà de la loi Avia, c’est l’ensemble de la législation sur la liberté d’expression qu’il faut revoir de fond en comble.

Il serait salutaire de revenir à la loi de 1881 sur la liberté de la presse : la liberté doit, en effet, être la règle et la limitation une exception justifiée et proportionnée. Aujourd’hui, sur de nombreux sujets – y compris des sujets décisifs pour notre avenir commun, comme la question de l’immigration –, c’est l’interdiction qui est la règle.

Au demeurant, ces prohibitions (comme jadis la prohibition d’alcool aux États-Unis ou comme la prohibition des armes en France) sont parfaitement inefficaces pour lutter contre le terrorisme ou la pédocriminalité. Au moment même où la loi Avia était votée, nous apprenions ainsi qu’en Allemagne, pendant des années, des enfants avaient été « confiés » par des services de l’État à des pédocriminels notoires !

Revenons au bon sens : laissons les braves gens libres, et sanctionnons sévèrement les abus, au lieu d’enquiquiner tout le monde sous couvert d’une lutte de pacotille contre le terrorisme et la pédocriminalité !