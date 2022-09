Faciliter l’intégration ou détruire nos campagnes ?

Le discours d’Emmanuel Macron aux préfets, le 15 septembre dernier, a fait couler beaucoup d’encre – et à juste titre.

Le président y évoquait notamment l’idée de « répartir » les immigrés dans les zones rurales.

Le raisonnement est assez simple : les immigrés s’entassent dans les quartiers les plus pauvres du pays, où les écoles comptent déjà une forte proportion d’allophones. Au contraire, les zones rurales se dépeuplent et voient leurs écoles fermer faute d’élèves.

Envoyons donc les immigrés en zone rurale et tout le monde sera content !

C’est l’erreur classique du technocrate.

M. Macron, comme tous ceux de sa caste, croit que les hommes sont interchangeables.

Incapable d’envisager ces derniers autrement que comme producteurs et consommateurs, il ne comprend pas les difficultés d’intégration.

La même erreur a conduit aux absurdités de l’Union européenne. Il est d’ailleurs assez fascinant que toute la caste jacassante répète comme un unique perroquet ce mantra sur la libre circulation des personnes, des biens et des services dans l’Union : mais comment ne comprenez-vous qu’une machine à laver lettone peut fort bien s’installer en Espagne, tandis qu’il est bien plus difficile pour un Alsacien de s’installer en Bavière !

Nous, êtres humains (je veux parler de ceux qui ne s’enorgueillissent pas, comme la nomenklatura mondiale, ou qui ne sont pas contraints, comme le Lumpenproletariat mondial, d’être des « nomades »), nous avons des attaches sentimentales. La chose est peut-être navrante, mais elle est difficilement contestable.

Il arrive que, pour protéger les nôtres, nous ayons besoin de fuir notre pays – et, grâce à M. Macron et ses prédécesseurs, cela arrive à des Français de plus en plus nombreux.

Mais c’est presque toujours un déchirement. Rêver d’un monde où tous seraient en mouvement est à la fois utopique et cauchemardesque.

Maintenant, imaginons que le projet délirant de M. Macron voie le jour. Croit-on vraiment qu’il soit plus facile d’intégrer 10 immigrés dans une commune de 500 habitants que 1 000 dans une commune de 100 000 ?

Sachant que cette commune est déjà désertée faute d’emplois et de connexion aux métropoles.

Il suffit d’avoir déjà séjourné dans un village pour savoir qu’il faut des années, pour s’y « installer ». Même pour un Français de la même province. Alors pour un étranger !

Notre vibrionnant président semble tout ignorer de la remarquable stabilité de notre peuple.

Sans avoir le moindre don de prophétie, mais simplement en ayant passé du temps dans des petits villages français, je peux lui annoncer avec certitude que son projet va mal finir.

Non seulement cela ne facilitera pas l’intégration d’une immigration de toute façon inassimilable (parce qu’elle est trop nombreuse, qu’elle arrive trop vite et qu’une partie trop importante ne peut pas devenir française, sans parler du fait que les dirigeants « français » apprennent à tous à détester la France !), mais cela va accélérer la guerre civile qui vient.

Ne serait-ce que parce que les villages français sont encore des communautés et ont donc encore un instinct de survie qui a disparu des métropoles.

À vrai dire, ce que je crains, c’est que « Jupiter » le sache parfaitement et qu’il veuille délibérément mettre le feu aux campagnes françaises qui ont le front de lui résister – et ainsi non seulement casser ce qui reste de français en France, mais aussi justifier les mesures autoritaires dont il a besoin pour détruire cette France qu’il déteste et en faire un entrepot du grand marché mondial !