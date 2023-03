France : l’anomie et le chaos

La situation en France s’aggrave.

Il y a toujours, au moment où j’écris ces lignes, près de dix mille tonnes d’ordures dans les rues de Paris, ce qui fait la joie des six millions de rats qui habitent la ville, mais certainement pas celle de ses habitants humains.

Il y a les manifestations organisées par les syndicats une fois par semaine, mais il y a en supplément des manifestations décrites comme « spontanées » qui font irruption ici ou là et sèment le désordre.

Il y a, à la fin des manifestations, ou à leur lisière, des actions qui relèvent de l’émeute, des destructions de mobilier urbain, des incendies qui touchent ici un commissariat, là une mairie (Bordeaux).

Il y a un parti politique islamo-gauchiste, la France Insoumise, qui souffle sur les braises et transforme aussi souvent qu’il le peut l’Assemblée nationale en un lieu pour concours de hurlements hystériques.

Il y a une situation bloquée, et aucune issue visible.

Le prétexte est une réforme très minimaliste qui ne permet aucunement de sauver un système de retraites en faillite, et permet tout juste d’éviter que le système s’effondre plus vite et coûte des dizaines de milliards supplémentaires que le gouvernement n’a pas dans ses caisses plus que vides.

Le gouvernement et Macron ne peuvent pas se permettre de renoncer à la réforme, car ils devraient, en ce cas, endetter le pays à un rythme plus rapide encore, ce qui leur vaudrait des rappels à l’ordre de la Banque centrale européenne et ferait glisser peu à peu la France vers l’insolvabilité.

Et ils peuvent d’autant moins se permettre de renoncer que la faillite du système des retraites s’accompagne d’autres signaux alarmants, qui montrent que la France va, économiquement et financièrement, extrêmement mal.

Le discours des syndicats est totalement déconnecté de la situation réelle du pays.

Une frustration et un désarroi sont très présents chez les plus pauvres, mais aussi au sein des classes moyennes paupérisées qui voient que la France décline, et pensent qu’il est possible de trouver de l’argent quelque part, chez les très riches ou chez les entreprises qui font des profits.

Beaucoup ne comprennent pas qu’il n’y a pas de solution magique, que la France est d’ores et déjà un pays où les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés du monde développé, et que les augmenter inciterait les très riches et les entreprises qui sont encore en France à s’en aller ailleurs – ce qui n’arrangerait rien.

Le gouvernement et Macron ne peuvent pas promettre de dépenser plus et faire des chèques pour obtenir le calme, car ce seraient des chèques sans provision.

Emmanuel Macron ne veut manifestement pas dissoudre l’Assemblée nationale, car il sait que de nouvelles élections législatives aboutiraient à une situation aussi bloquée que la situation présente.

Il n’y a pas de parti susceptible de constituer une majorité dans le pays.

Les clivages d’aujourd’hui faisant que le parti macroniste dispose seulement d’une majorité relative à l’Assemblée, et que l’opposition est constituée d’un pôle d’extrême gauche et d’un pôle de droite nationale aux idées socialistes, sont condamnés à se reproduire.

Et de nouvelles élections législatives verraient sans doute le parti macroniste baisser, sans que le pôle d’extrême gauche ou le pôle de droite nationale puissent espérer constituer une majorité autour d’eux (et je ne parle pas des républicains, qui constituent un mouvement politique défunt).

Il n’y a pas un seul parti qui soit porteur d’un discours courageux et lucide.

Il n’y a pas un seul économiste, parmi ceux qui s’expriment dans les médias, qui tienne le discours clair, courageux et lucide à même d’indiquer un cap et de décrire, sans rien édulcorer, la situation réelle du pays.

Le calme reviendra peut-être, mais j’en doute.

Sinon, ce sera la continuation du mouvement des gilets jaunes, une forme de révolte nihiliste et désespérée.

La France est un bateau ivre, sans repères, sans valeurs communes à l’ensemble de la population et en état de dysfonctionnement généralisé, ce que décrit le mot : anomie.

Un pays qui glisse vers l’anomie est aussi, souvent, un pays qui glisse vers le chaos.

C’est ce qui semble en train de se passer.

Un pays en situation de chaos peut survivre, mais s’approche en général du naufrage. Je le dis avec tristesse.