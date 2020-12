Général de Villiers: le recours?

J’ai pris connaissance du contenu de l’interview du général de Villiers parue dans le journal «Valeurs Actuelles» n°4382.

La page de garde titre: «La peur doit changer de camp», puis «les remèdes chocs du général Pierre de Villiers pour stopper le déclin français».

Après une ouverture aussi tonitruante et martiale, on s’attend donc, après les considérations générales et l’état des lieux expliquant, justifiant ce qui suit, au minimum à une ébauche de programme défini dans ses grandes lignes – presque à un ordre d’opération.

Or, après une description assez générale de la situation et des malheurs vers lesquels glisse notre pauvre pays – description à laquelle on ne peut que souscrire pour l’essentiel –, pas de «mesures choc

».

Aucune chance donc que la peur change de camp.

Je retiens surtout l’expression d’une ambition intellectuelle à l’objectif très distant («Apprendre aux petits Français à aimer la France», ce qui est l’affaire d’une génération au moins), ou assez angélique («Je cherche à réconcilier les Françaises et les Français»).

Mais quels sont les Français qui posent problème?

Il veut paraître modéré, équilibré, homme de consensus dans une situation clivante, déséquilibrée, où il faut prendre parti parce que l’urgence est là.

Certaines phrases sont ambiguës: il souhaite un retour à la souveraineté nationale mais aussi plus d’Europe (?). D’autres ne sont pas très claires.

À son crédit je mettrai qu’il admet que l’«état de droit» n’est pas intouchable et que les ingérences des multiples cours de justice, nationales et européennes, plombent au départ toute action.

À son débit, les allusions à l’islam et au problème majeur de l’immigration sont rares et à peine évoquées.

Je sais que les conditions d’une interview ne permettent pas une organisation satisfaisante du discours qu’on veut tenir, mais l’impression générale est une grande mollesse et on ne voit pas clairement l’ossature de sa pensée.

Cela manque de vigueur.

Aucune esquisse de mesures concrètes. Cela viendra-t-il plus tard? Pas sûr, s’il confirme son inappétence pour la vie politique.

Le général de Villiers m’avait impressionné en 2017 par sa réaction à l’humiliation publique que lui avait infligée (et donc à toute l’armée française) le président Macron. Depuis il me déçoit.

Son discours conciliant conviendrait bien à un prêtre prêchant devant un auditoire de fidèles acquis – pas à un futur chef d’un pays divisé, agressé et en pleine crise.