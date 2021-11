Glasgow : une réunion païenne destructrice et coûteuse

La conférence de Glasgow sur le « changement climatique » n’est pas achevée au moment où j’écris ces lignes.

Elle s’achèvera le 12 novembre, et, ce jour-là, un communiqué final sera publié.

Il parlera sans doute d’un engagement solennel destiné à limiter le « réchauffement » à 1,8 degré, sauf si le chiffre se trouve modifié.

Il proclamera la fin prochaine de l’utilisation du charbon par tous les pays occidentaux qui l’utilisent.

Il parlera de déforestation, de « neutralité carbone » à l’horizon 2050.

On aura entendu de bien beaux discours, tels celui du prince Charles qui a parlé d’une action de « guerre » pour « sauver la nature », ou celui de Jeff Bezos, le fondateur milliardaire d’Amazon, venu en jet privé pour rappeler que « la nature, c’est l’alimentation que nous mangeons et l’air que nous respirons ».

Je n’ai pas cherché à savoir quel texte on a fait lire au sénile Joe Biden.

Je craignais une surdose d’inepties.

Je ne sais si Greta Thunberg est venue parler : si ce n’est pas le cas, c’est dommage, elle aurait été à sa place, et je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas membre du GIEC, elle le mériterait.

Si je devais résumer la conférence, je le ferais en deux mots : l’imposture continue.

Toute personne qui n’est pas dans l’ignorance totale sur le sujet sait que le climat sur la planète fluctue et n’a jamais eu une régularité de métronome.

Il a fait bien plus chaud sur terre, et il a fait bien plus froid, et prétendre que des actions politiques peuvent influer sur la température moyenne de la planète est tout simplement grotesque.

Il y a, par ailleurs, toujours eu des tempêtes en mer, des ouragans en zone tropicale, des inondations, des cyclones, des orages extrêmes, et voir tempêtes, ouragans, cyclones, orages utilisés sans cesse pour dire que le climat se dérègle est ridicule.

Le charbon est une source d’énergie qui reste indispensable dans de nombreux pays sur terre qui, sans lui, connaîtraient des pénuries d’énergie : et des technologies innovantes permettent une utilisation du charbon suscitant moins d’externalités négatives.

Il y a toujours eu de la déforestation, et il y en a eu davantage au temps où les êtres humains utilisaient partout le bois pour se chauffer et faire cuire leurs aliments.

Le dioxyde de carbone qu’on diabolise est excellent pour la nature et fait pousser les plantes et les arbres.

Il a un effet extrêmement faible sur la température de l’atmosphère.

Il se trouve diabolisé parce que contrôler les émissions de dioxyde de carbone permet de placer sous contrôle gouvernemental quasiment toutes les activités humaines – et c’est là le but fondamental de toutes les réunions organisées sur le climat depuis le sommet de Rio en 1992.

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été fondé en 1988 par les Nations Unies, à l’instigation du socialiste canadien Maurice Strong, un homme d’affaires lié à la Chine, qui est la grande bénéficiaire de toutes les décisions prises dans les pays occidentaux au nom du « changement climatique ».

Pendant que des réglementations proliférantes sont mises en place dans tous les pays occidentaux et y mutilent la croissance et le dynamisme économique, la Chine ne prend aucune décision qui nuirait à sa croissance, et elle n’a envoyé aucun représentant à Glasgow.

Elle s’est contentée de dire qu’elle envisageait de prendre des mesures à partir de l’année 2030.

Les dirigeants chinois ne peuvent que se féliciter des rapports alarmistes du GIEC : plus ils sont alarmistes, plus elle y gagne.

Et les dirigeants chinois savent que les rapports du GIEC, utilisés comme base de réunions telles celles de Glasgow n’ont rien de scientifique : le GIEC a été fondé pour « analyser le changement climatique » anthropique, ce qui signifie qu’il repose sur le postulat qu’un « changement climatique » anthropique existe, et qu’il s’agit de l’expliquer.

Poser un postulat et demander qu’on montre que le postulat est vrai, sans envisager qu’il puisse être faux est aux antipodes de la démarche scientifique, et, comme Christian Gerondeau, auteur de livres remarquables sur le sujet, l’a dit, c’est plutôt une démarche religieuse.

La réunion de Glasgow est une réunion religieuse païenne destructrice et très coûteuse.