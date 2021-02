Haine mémorielle

On sait qu’Emmanuel Macron a quelques difficultés avec l’histoire, la géographie et la culture françaises – ce qui est un tantinet problématique quand on occupe le poste qu’il occupe!

Le rapport qu’il a commandé à l’historien de gauche Benjamin Stora sur «Les questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d’Algérie » était donc attendu avec anxiété par ceux qui ont gardé la mémoire de la tragédie algérienne.

De ce point de vue, au moins, le lecteur n’est pas déçu.

Le rapport est d’abord sidérant de relativisme. V

oulant écouter « toutes les mémoires», Stora place sur le même plan les assassins et les victimes.

Les terroristes du FLN deviennent ainsi sous sa plume des «nationalistes algériens», sans plus de précision.

Or, écouter la mémoire desdits «nationalistes» n’exige pas, me semble-t-il, de la placer sur le même plan que celle des pieds-noirs spoliés après avoir tant fait pour leur terre natale, ni – peut-être moins encore – sur le même plan que les harkis, abandonnés par l’État français et torturé abominablement par l’État algérien.

Ce relativisme conduit l’historien à parfois présenter des contre-vérités manifestes. (Et je ne parle pas ici des propositions ahurissantes du rapport sur lesquelles il faudra revenir.)

Le lecteur découvre ainsi que l’une des principales motivations de De Gaulle était d’«éviter les affrontements entre Français, alors que la France avait connu une quasi-guerre civile entre 1960 et 1962, avec les attentats de l’OAS, et le putsch des généraux en avril 1961» (p.36).

À croire que la guerre civile a été déclenchée par des officiers français! «Oublier» le rôle du FLN est un peu fort. Et ne pas voir la responsabilité du gouvernement l’est à peine moins.

On peut bien juger que la raison d’État exigeait l’abandon de l’Algérie. Même s’il faut désormais beaucoup d’imagination pour continuer à voir en De Gaulle le grand visionnaire qui aurait lâché l’Algérie pour éviter l’islamisation de la France.

En tout cas, cela ne peut pas empêcher de constater que ce fut une atroce tragédie – et une profonde injustice car il existait, en dehors de la volonté de l’État français, une nation française en Algérie, réduite à néant par ces pseudo-accords d’Évian que le FLN ne jugea même pas opportun de ratifier!

Bref, ce rapport supposé apaiser la mémoire douloureuse de l’Algérie française remet de l’huile sur le feu.

Et il y a tout lieu de craindre qu’Emmanuel Macron en ait, en réalité, besoin précisément pour cela, à la veille de 2022 (et de l’anniversaire de l’indépendance): «draguer» l’électorat algérien et s’opposer à la droite anti-gaulliste, supposée perdurer au sein du RN.