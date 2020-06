Halte à la logorrhée, place à l’action !

Le temps est venu de dire halte aux logorrhées des discours et des débats portant sur l’état et le devenir de la société française.

Les constats mettant en exergue le caractère particulièrement nocif de la gestion des affaires de notre pays, telle qu’elle est pratiquée par les gouvernants en place, deviennent de plus en plus nombreux et de moins en moins irréfutables.

Le degré des nuisances atteintes touche la ligne rouge de l’irréversibilité.

Il est clair, dans ces conditions, que ces discours et ces débats doivent maintenant, impérativement, conduire rapidement à l’instauration et à la mise en œuvre d’un programme de mesures concrètes, dont la première serait évidemment d’obtenir la démission ou la destitution des principaux responsables que sont Emmanuel Macron et son gouvernement.

Ce « nettoyage » devrait être suivi par l’intronisation de dirigeants cumulant, dans la mesure du possible, des qualités de compétence, d’honnêteté, de motivation et de courage.

Tant que le sommet de I’État ne sera pas assaini, il est manifeste que la situation restera bloquée.

La difficulté de réaliser ce premier pas indispensable peut paraître insurmontable, en particulier en raison de l’éparpillement des volontés individuelles et de la dissémination des divers groupements et associations sur lesquels se superposent encore les ego et les inconséquences des politiciens de nos partis politiques.

Il semble qu’une solution pourrait cependant être envisagée par l’entremise d’un vaste rassemblement des patriotes de la société civile.

Il reste à trouver des promoteurs suffisamment charismatiques, ayant accès à la communication nationale, pour mettre en branle une telle opération.

Un journal non inféodé au politiquement correct, une télévision alternative, et le web serviraient alors de support à cette mobilisation d’où émergeraient vraisemblablement des leaders aptes à organiser et à entreprendre les réformes vitales incontournables.

Pourquoi, par exemple, ne pas essayer de passer par le truchement de la nouvelle revue de Michel Onfray et par celui de TV Libertés pour lancer ce combat ?

Quant aux bases de l’accord soumis à l’approbation des patriotes, sur lequel leur union pourrait se sceller avec un franc succès, elles devraient commencer par se circonscrire déjà autour de quelques propositions tranchées fondamentales et consensuelles : restauration de l’identité et de la souveraineté de la nation, arrêt de l’immigration africaine et de l’islamisation du pays, suppression du droit du sol et du regroupement familial, rétablissement de la sécurité sur l’ensemble du territoire, régulation du budget et de la dette. La police et l’armée seraient logiquement associées à cette remise en ordre de marche, sans tenir compte des cris d’orfraie dénonçant une dictature, une attaque des droits de l’homme, un racisme invétéré et autres vociférations correspondant ici, à nouveau, à des onomatopées sans consistance.

La tâche à accomplir restera encore énorme.

Depuis quelques décennies, la désagrégation de la nation ne fait que s’accentuer, les trois dernières années de la Présidence Macron en ayant particulièrement amplifié le processus.

Qu’il s’agisse de l’extinction progressive de notre identité et de notre souveraineté, de l’islamisation du pays, de l’effondrement de l’économie ou que ce soit la déliquescence de l’éducation nationale, du système sanitaire, de la justice, de la défense intérieure et extérieure, de la politique étrangère, des services auxiliaires (transport, courrier, etc.), tout faillit et tout doit être repris.

Il ne faut pas oublier non plus les tares spécifiques de l’État français : la lourdeur et la complexité de nos codes et de nos lois régissant la vie de notre société, sans parler de la pléthore de nos bureaucrates, de nos administrations et de nos politiciens émargeant au budget de l’État, autrement dit à nos impôts.

Programme de reprise en main plus que vaste, et pourtant indispensable, si nous voulons que ce qui s’appelle encore notre patrie redevienne la France.

Alors, les patriotes, êtes-vous prêts à vous retrousser les manches et à assumer pleinement vos responsabilités ?