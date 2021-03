Halte aux oukases de la pensée unique!

En France, la liberté d’opinion et celle de son expression se limitent de plus en plus à approuver, appuyer et diffuser les idées, poncifs et slogans d’une gauche bornée intolérante et de «bien-pensants» autoproclamés.

La pensée unique de ces «bien-pensants» se pare à l’envi du prétentieux qualificatif de «politiquement correcte » – tout ce qui en diffère et s’y oppose étant de facto abject, inadmissible et révoltant.

Sauf à se faire rejeter et traiter de raciste sans cœur, il convient ainsi d’accepter et de promouvoir une invasion migratoire extra-européenne, à considérer par principe comme une obligation et une chance pour la France – et surtout ne pas avancer, ni même suggérer, que l’immigration pourrait être ruineuse pour l’économie du pays déjà surendetté, dangereuse pour la pérennisation de son identité pluriséculaire, ou source d’un surcroît de criminalité et de délinquance.

En outre, comme le serinent bien des naïfs, des incultes ou des collecteurs de suffrages électoraux, il faut aussi, sauf à être qualifié d’islamophobe, estimer l’islam comme une religion d’amour, de tolérance et de paix et ne jamais souligner que ses textes fondateurs en font une idéologie sectaire, totalitaire et encline à la violence, appelant à discriminer, voire à tuer les « mécréants » et les croyants d’autres religions, déniant l’égalité homme-femme et conduisant fréquemment ses adeptes à refuser toute intégration dans la société qui les accueille.

On doit par ailleurs se soumettre aux conceptions dogmatiques et lubies que tentent d’inculquer et d’imposer des coteries hargneuses et influentes, souvent avec l’appui de la caste artistico-médiatico-politique dominante.

Il faut ainsi opiner aux diktats des enragés «khmers verts» de l’écologie punitive ou être taxé d’« écocidaire » ; plier devant les injonctions de furies féministes ou être relégué comme machiste suppôt du patriarcat, et souscrire aux prétentions et récriminations incessantes de partisans exaltés du lobby LGBTQetc., jamais satisfaits des droits qui leur sont dévolus ou être accusé d’homophobie ou de transphobie, etc.

Force est donc de constater que nous avons malheureusement basculé dans un système monstrueux où la pensée libre est pourchassée en meute, toute divergence d’appréciation ou de point de vue d’avec la ligne générale admise vous faisant affubler des étiquettes ostracisantes précédemment mentionnées, auxquelles s’ajoutent souvent celles de complotiste, populiste, fasciste, ou même nazi, et vous conduisant parfois devant la justice pour présumée «incitation à la haine».

Il est grand temps de regimber et de se défaire du joug mental, intellectuel et moral imposé par un prétendu « camp du bien » sclérosant et fermé à tout débat contradictoire.

Halte aux oukases de la pensée unique!