Honneur aux soldats «factieux»!

Le 22 avril, «Valeurs Actuelles» a publié une tribune déjà parue sur le site internet place-armes.fr – signée par un millier de militaires, dont une vingtaine de généraux (parmi lesquels j’ai eu le plaisir de retrouver certains chroniqueurs occasionnels des «4 Vérités»).

Curieusement, cette tribune a suscité une panique au gouvernement.

Mais, ce faisant, le gouvernement a ignoré le fameux effet Streisand: en tonnant contre les «factieux», il a permis une large diffusion de ce texte.

Désormais, la plupart des Français en ont entendu parler. Et, surtout, les signatures ont afflué: le nombre de militaires signataires dépasse le 23000 et le nombre d’officiers généraux a plus que doublé.

Pourquoi cette panique?

La lecture de la tribune ne permet pas de répondre à la question. Les signataires se contentent de pointer du doigt quelques-uns des périls qui menacent la France.

La plupart des Français partagent leur constat : oui, le pays se délite ; oui, l’islam militant est une menace ; oui, il faut ressouder l’unité nationale.

On ne voit vraiment pas ce qu’il y aurait de séditieux à s’inquiéter pour l’avenir du pays.

Mais, à entendre la caste jacassante, ces signataires – et tout spécialement les généraux – seraient des putschistes.

La preuve, selon l’inénarrable Castex, c’est que « Valeurs Actuelles » a publié leur tribune le 22 avril, 60 ans jour pour jour après le putsch d’Alger.

On ne sait ce qu’il faut le plus admirer ici, de la bêtise ou de la détestation de l’armée.

En tout cas, la bêtise est manifeste puisqu’il est facile de vérifier que le texte a été publié plusieurs jours avant d’être diffusé par «Valeurs Actuelles».

J’ignore si le gouvernement va mettre à exécution ses promesses de sanction. Mais il serait suicidaire, pour lui, de le faire.

Cela approfondirait le fossé grandissant entre l’armée et la classe politique (et rappelons qu’autant le pays peut se passer de politiciens, autant il ne peut se passer d’armée: si M. Castex nous met en demeure de choisir entre lui et les signataires, le choix sera vite fait!).

Mais surtout, ces sanctions montreraient que le gouvernement n’a aucune intention de rétablir la sécurité, de s’attaquer sérieusement à l’islamisme, ni de promouvoir l’unité nationale (j’avoue que quelques mauvais esprits, dont je suis, en doutaient déjà un peu!).

Or la prochaine campagne présidentielle se fera notamment sur les sujets régaliens. On imagine donc mal la Macronie affirmer publiquement son mépris pour ces sujets.

Ajoutons – et ce n’est pas le moins important! – que les accusations de sédition sont exactement l’inverse de ce que les auteurs ont réellement écrit dans cette tribune.

Ils y écrivent en toutes lettres: «Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation.»

S’opposer à cela, c’est indiquer que le gouvernement se moque comme d’une guigne de la sauvegarde de la nation!

Malgré le déferlement de haine gouvernementale, 58% des Français approuvent les signataires de la tribune.

Ils sont sans doute encore plus nombreux – y compris au sein de l’immigration musulmane – à souhaiter un retour rapide de la paix et de la sécurité.

Que le gouvernement, pour masquer ses échecs et son déracinement, cogne sur ces soldats de France est indigne (et impolitique).

Pour ma part, comme l’immense majorité des Français, je les remercie et les admire pour leur engagement au service de la France.

Et je prie qu’ils servent d’exemples à ceux qui prétendent les sanctionner!