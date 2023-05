J’ai été élevé par des grands-parents immigrés italiens. Avec mon grand-père, la règle n’était écrite nulle part, mais elle était connue de tout le monde : on respecte le pays qui m’a accueilli. Alors, quand je vois ce qu’est devenu le pays en question, quand je vois qu’à cause de dirigeants (mouais …) incapables de faire cesser le désordre créé par des voyous qui peuvent tout se permettre, quand je vois que le président de ce pays annule l’invitation faite au Roi d’un pays voisin à cause de ce désordre perpétuel, je ressens une énorme honte. Honte d’autant plus forte que ma vie professionnelle m’a fait beaucoup voyager, et que je sais à peu près ce que pensent de nous les habitants des pays voisins. Bien sûr, la honte, comme le ridicule, ne tue pas, mais qu’attend-on pour se mettre autour de la table, et discuter ? Mais pour ça, il faudrait cesser de croire que nous sommes plus malins que les autres. Il faudrait que les syndicats cessent de raconter des balivernes et se mettent pour de bon à faire du syndicat. Et il faudrait que le locataire de l’Élysée considère les Français comme des gens dignes d’intérêt. À ce sujet, j’écris depuis 50 ans à des responsables politiques. Eh bien, quels que soient les destinataires et leur importance hiérarchique, j’ai toujours reçu au moins un accusé de réception. Avec notre président, pas de son, pas d’image. Je lui ai écrit deux fois sans aucun résultat. Pourrait-il s’occuper un peu des citoyens français – pardon, hexagonaux, puisqu’aimer la France, c’est être présumé facho !