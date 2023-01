Idées fausses et idées justes sur l’immigration

L’Afrique est-elle surpeuplée ?

Non. Elle a aujourd’hui 1,4 milliard d’habitants soit 18 % de la population mondiale (pour mémoire : elle en avait 100 millions en 1900). Son taux de fécondité est élevé : 4,5 enfants par femme. Mais cette fécondité est en baisse : elle était de 7 enfants par femme vers 1960 et devrait descendre à la croissance zéro d’ici 2060. Elle représentera alors environ 3 milliards d’habitants, soit 30 % de population mondiale. Mais l’Afrique reste un continent peu peuplé : 46 habitants au km2, pour 106 en France métropolitaine. Il y a encore des espaces vides en Afrique. Malgré cela, la population tend à s’y concentrer dans des métropoles difficiles à gérer.

L’Afrique déverse-t-elle son trop-plein sur l’Europe ?

Il ne faut pas raisonner en termes de vases communicants. Le pays d’Afrique le plus peuplé est le Nigéria. Pourtant il n’y a guère de Nigérians en France. Guère plus d’Égyptiens qui habitent un pays manifestement surpeuplé. Plus décisives sont les filières qui relient les anciennes colonies à leurs anciennes métropoles.

Pourquoi l’Europe a-t-elle perdu le contrôle de ces flux ?

Parce qu’elle ne veut pas les contrôler. Si la France et les autres pays, voulaient arrêter l’immigration, ils le pourraient, mais ils ne le veulent pas. L’Union européenne, comme l’ONU, le Forum de Davos, l’OCDE, les grands clubs privés (Club de Bilderberg, Trilatérale et tant d’autres), ajoutons-y certains gouvernements comme celui de la France ou celui des États-Unis version démocrate, tous pensent que l’immigration est un bien. Un bien parce qu’elle permettra de dissoudre les identités, les nations et les cultures pour aboutir à un seul État mondialisé et métissé. Comment voulez-vous contrôler l’immigration si tous ceux qui dirigent le monde occidental pensent qu’elle est une bonne chose ?

L’immigration n’est-elle pas mieux contrôlée à l’échelon européen ?

Non. Les instances européennes sont imprégnées jusqu’à la moelle d’une culture favorable à l’immigration. Ensuite, il est difficile de coordonner les polices de 27 pays. Surtout, la libre circulation intérieure décrétée avec le Traité d’Amsterdam (1996), en supprimant les frontières, affaiblit la capacité de contrôler. Dès la signature de ce traité, les chiffres l’immigration, plus ou moins maîtrisés jusque-là, s’envolèrent.

La France n’a-t-elle pas été toujours un pays d’immigration ?

Non. Ni la France ni l’Europe. Entre la fin des invasions normandes (vers 950) et le début des migrations modernes (1860), soit pendant près de 1 000 ans, il n’y a pas d’immigration en France.

Ne peut-on parler de nouvelles invasions barbares ?

Je ne crois pas. D’abord parce que les effectifs de ces invasions semblent avoir été limités. Les nouvelles populations se sont dissoutes assez vite par les intermariages, tout en prenant les commandes à la place des Romains.

Quoique très primitifs au départ, les Germains entraient dans la société gallo-romaine par le haut, en conquérants. Les migrants actuels entrent par le bas ; même si on peut juger qu’ils sont très avantagés par rapport aux autochtones, ils sont, pour la plupart, au bas de l’échelle sociale. Mais ils représentent, du fait de leur nombre, un bouleversement bien plus grand que les invasions du Ve siècle.

Que dire des autres sources de l’immigration : Balkans, Roms, Tchétchènes, Asiatiques ?

Elles sont de peu de conséquence. Les viviers s’épuisent et la dénatalité qui frappe les Européens de l’Ouest les frappe aussi.

Faut-il parler de l’Afrique comme un tout ? N’y a-t-il pas des différences ?

Oh que si ! L’Afrique « blanche », celle du Nord, est presque entièrement musulmane. Pas l’Afrique « noire ». On l’ignore, mais la principale religion de l’Afrique dite subsaharienne est le christianisme. Ce n’est pas une raison pour les faire venir car il serait irresponsable, voire criminel, de priver ces pays de leurs élites ou de laisser croire à leurs jeunes qu’ils n’ont d’avenir que dans le départ.

Roland Hureaux, essayiste