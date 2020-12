Il faut juger les dirigeants corrompus!

Si on cumule l’ensemble des décisions ridicules, ubuesques, grandguignolesques, prises par nos dirigeants, une conclusion s’impose: ils ne sont PAS si bêtes.

DONC, c’est qu’ils sont malhonnêtes, et que la ruine économique qu’ils nous imposent est délibérée.

Par conséquent, ce sont des criminels, coupables de haute trahison, et il FAUT désormais les citer en justice, seul moyen d’espérer les arrêter.

Nous ne sommes pas leurs esclaves et avons donc le droit de poser les questions suivantes:

1. Qui a donné au gouvernement le droit de gérer les procédures de prescription médicales entre patients et médecins?

2. Qui a donné au gouvernement le droit d’interdire un médicament connu, au lieu de le laisser au libre choix de ceux qui le souhaitent? (Les personnes qui ont pris cette décision ont donc, plus que vraisemblablement, la responsabilité directe de milliers de morts.)

3. Qui a donné au gouvernement le droit de nous «emprisonner à domicile» sans motif valable et sérieux? (Des milliers de médecins dans le monde contestent les analyses et les chiffres officiels, et les témoignages des mensonges ministériels sur les décès sont nombreux.)

4. Qui a donné au gouvernement le droit de nous imposer (sous peine d’amende) une attestation-bidon de sortie?

5. Qui a donné au gouvernement le droit d’interdire à des millions de personnes de travailler et de gagner leur vie (au seul motif de mensonges sanitaires officiels répétés)?

À notre connaissance, ni la Cons­titution, ni un vote populaire, ni des autorisations individuelles signées par les citoyens ne permettent, à ce jour, cet ensemble de décisions.

En plus d’être illégitimes, elles sont donc illégales!

Ceci nous met donc, citoyens libres disposant de droits civiques, en état de légitime défense, et donc de possible désobéissance citoyenne.

Les dirigeants nous ont hypnotisés et anesthésiés depuis des dizaines d’années, et nous sommes donc devenus incapables de nous poser la simple question suivante: personne en France n’accepterait d’être gouverné par Hitler, Staline ou Pol Pot.

Eh bien, comment expliquer que nous ayons Macron et le Nouvel Ordre Mondial?

AUX TRIBUNAUX, CITOYENS!

Il faut mettre devant leurs responsabilités tous les élus honnêtes, les responsables locaux, les représentants élus des prud’hommes, pour qu’ils soutiennent nos actions et nous défendent contre le « crime organisé ». Car tous ceux qui ne résisteront pas à ces criminels en deviendront complices, comme tous les collabos corrompus qui les aident actuellement.

Et il faut nommer d’urgence un «conseil médical indépendant» pour gérer notre problème sanitaire qui n’a rien d’exceptionnel par rapport aux grippes annuelles habituelles.

Gazer les soignants qui manifestaient il y a un an pour davantage de moyens, et «piquer au Rivotril» dans les EHPAD démontrent suffisamment la volonté satanique des criminels au pouvoir.