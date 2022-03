Il faut reporter l’élection présidentielle !

Avec tous les articles que j’ai écrits contre M. Macron, on ne pourra pas me taxer de « rouler » pour lui, mais nous, peuple français, devons prendre conscience de la gravité de la situation engendrée par la décision du vrai « nazi » actuel qu’est Poutine.

D’ailleurs, ça fait certainement partie de sa stratégie qui consiste à « neutraliser » l’Europe et quoi de plus efficace pour lui que de profiter du « vide » que laissera la présidence française actuelle de l’Europe jusqu’à fin juin de cette année ?

En effet, la campagne va entraîner la perte d’efficacité d’un président qui, certes, a eu un quinquennat dont je maintiens qu’il fut économiquement désastreux, mais dont l’engagement dans cette nouvelle crise est indispensable au soutien du Président ukrainien Zelensky.

Ce dernier a confiance en notre pays qui est certainement celui qui lui donne le plus d’espoir.

Sans lui reconnaître un sans-faute depuis l’invasion russe, nous sommes beaucoup à lui reconnaître un certain courage, même s’il y a eu une certaine forme de naïveté devant le champion de la manipulation qu’est le « nouveau Staline » russe. Biden, Scholz et bien d’autres ont été plutôt absents. Seuls parmi les membres du G7, Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont clairement investis.

Nous le devons au peuple ukrainien, pot de terre contre pot de fer, qui se bat pour sa survie et qui a la malchance de ne pas faire partie de l’Otan – l’avenir nous dira si une telle appartenance est suffisamment dissuasive pour Poutine.

À un moment où l’Europe a besoin de montrer sa cohésion, il ne faut pas faire ce cadeau à un dictateur qui sera ravi de voir que son actuel plus grand détracteur sera remplacé en plein milieu d’un mandat capital pour l’avenir de l’Europe, mais également de notre pays.

Même si Emmanuel Macron était reconduit, il serait entravé par une campagne électorale qui, bien que courte, n’en sera pas moins une aubaine pour celui s’est planqué pendant deux ans par peur du Covid – lequel semble lui avoir fait perdre la tête.

C’est la raison pour laquelle un consensus doit être trouvé très rapidement, pas pour nos convictions ni notre ego, pour ne pas abandonner un peuple dont on sent qu’il attend beaucoup de nous.

Reporter de trois mois les élections sera un petit sacrifice pour nous mais un grand espoir, peut-être vain, mais un espoir quand même, pour les Ukrainiens qui sont actuellement sous les bombes.