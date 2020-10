Ils ne passeront pas? Vraiment?

Le ton martial de nombreuses déclarations politiques con­sécutives à l’odieux assassinat de Samuel Paty devrait entraîner notre adhésion, mais la confiance n’est plus au rendez-vous.

Les politiciens ont tant multiplié les déclarations fracassantes, après tant d’attentats, que je ne serai convaincu que par des actes et non par de nouvelles paroles.

François Hollande et Manuel Valls avaient déjà clamé: «Nous sommes en guerre», en réussissant le tour de force, non seulement de ne rien faire pour tenter de gagner ladite guerre, mais de donner encore davantage de moyens aux ennemis – en déversant par milliards l’argent public dans les banlieues où s’applique déjà la charia et en faisant venir de nouveaux musulmans par centaines de milliers chaque année.

Désormais, Emmanuel Macron tonne, à la façon des Rouges de la guerre d’Espagne: «Ils ne passeront pas.»

Il semble oublier le précédent auquel il se réfère pourtant. Il ne suffit pas de dire: «Ils ne passeront pas» pour empêcher de passer. Car, si ma mémoire est bonne, Franco et ses soldats sont bel et bien passés, malgré les coups de menton des anarchistes et des communistes!

Et, en l’occurrence, dire: «Ils ne passeront pas» est se moquer du monde.

En réalité, «ils» sont déjà là – du fait même d’une politique migratoire désastreuse, que M. Macron ne veut surtout pas remettre en cause.

Dire «Ils ne passeront pas» quand on fait rentrer des centaines de milliers de musulmans chaque année dans le pays, et quand on relâche les djihadistes par centaines, est profondément insultant pour les victimes.

À supposer qu’il n’y ait que 1 % des musulmans qui entrent sur le territoire national à être des islamistes radicaux, cela ferait tout de même quelques milliers de potentiels terroristes chaque année!

Je croirai donc aux martiales déclarations de notre valeureux Jupiter quand ses actes les confirmeront.

Quand il désignera clairement ce qui, dans la théocratie islamiste, se heurte à nos lois et à nos mœurs. Quand il fermera les frontières à l’immigration. Quand il expulsera les délinquants étrangers. Bref, quand il appliquera les lois déjà en vigueur, au lieu de nous annoncer une énième réforme de la loi qui se heurtera au laxisme judiciaire, après avoir été dénoncée par tout ce que la France compte de bonnes consciences.

Si la décapitation de Samuel Paty permet ce sursaut, le malheureux ne sera pas mort en vain. Mais, pour le moment, je ne vois que bougies, marches blanches et logorrhée politicienne!