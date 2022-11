Impossible « vivre ensemble »

Dans une émission con­sacrée aux expulsions, un ancien ambassadeur français en Algérie disait qu’à plusieurs reprises, le gouvernement algérien lui avait signifié qu’il refusait l’accueil de ses ressortissants expulsés car ils avaient acquis notre mauvaise culture qu’il ne tenait pas à importer. Il a raison !

Voici quelques années, mon fils désirant connaître la ville d’Oran où il est né, nous avons entrepris les démarches afin d’obtenir un visa.

Première surprise, ce n’est pas facile à obtenir. Nous avons dû nous rendre à l’ambassade algérienne où il a fallu les convaincre que nous y allions seulement pour un court séjour. Le visa en poche, nous avons pris l’avion à Marseille et, deuxième surprise, nous n’étions que deux Européens sur 150 passagers.

Du temps de l’Algérie française, la ville d’Oran comptait environ 450 000 habitants, dont la moitié d’Européens. Ils seraient plus de 2 millions, uniquement Arabes ; il ne resterait qu’un seul pied noir pour toute l’Oranie.

À peine débarqués, nous nous sommes rendus à pied dans les quartiers que j’avais habités, nous y avons été accueillis avec chaleur par les nouveaux occupants – sans doute avec une idée de réciprocité derrière la tête : ils cherchent tous à venir en Europe.

Bien que de nuit, deux Européens seuls dans une ville arabe, nous nous y sentions plus en sécurité que dans n’importe quelle ville française. Il n’y avait pas un seul trafiquant de drogue et autre arracheur de sacs à main. Les rues étaient vides. Les accidents de circulation dus à la consommation de drogues ou d’alcool n’existent pas plus que les manifestations avec tirs de mortier, saccage et pillage de magasins, jets de pierres, et insultes sur les forces de l’ordre.

En gros, tout ce qui, d’après nos élus, fait la fierté de la « culture française » n’existe pas en Algérie et je comprends que le gouvernement algérien refuse d’accueillir sur son sol les expulsés importateurs de cette magnifique culture.

Nous avons loué un taxi à la journée pour nous rendre à l’ouest d’Oran sur la corniche. Beaucoup de constructions vides tout le long. Le chauffeur nous a dit que, l’été, il y avait beaucoup de touristes, mais ces touristes doivent certainement tous s’appeler Ahmed ou Mohamed – je vois mal de vrais Européens étendre leurs serviettes sur les quintaux de plastics qui recouvrent les plages et passer leurs vacances sans boire une goutte de vin ou de bière interdits dans tout le pays.

Nous avons remarqué qu’à la vue d’un policier, les mains du chauffeur tremblaient sur le volant comme s’il n’avait pas la conscience tranquille.

En conclusion, ce voyage m’a confirmé dans mon idée qu’il est impossible pour un Européen de vivre avec eux chez eux. Et qu’il est impossible de vivre avec eux chez nous. Je plains ceux qui n’ont pas les moyens de faire autrement.

Que tous les habitants de pays musulmans soient prêts à risquer leur vie pour venir habiter chez nous prouve que la vie est infernale chez eux. Comble de malheur, en plus de nous pourrir la vie, ils veulent nous imposer l’islam cause de leurs malheurs.

L’islam, c’est une dictature dissimulée sous forme de religion et cette dictature est nécessaire aux populations insuffisamment développées pour vivre en démocratie. C’est la raison qui les pousse à émigrer dans les pays de démocratie. Seulement, on ne passe pas du jour au lendemain du citoyen soumis au citoyen libre : en mélangeant les deux, on obtient cette fameuse « culture française », autrement dit la pagaille et l’insécurité à tous les niveaux.

Il faut être le dernier des hypocrites pour dire que la colonisation a été un crime contre l’humanité. Cette colonisation permettait aux peuples colonisés d’évoluer progressivement. La fin brutale de la colonisation a donné des républiques bananières et tyranniques.

S’il y a bien un crime, c’est d’envoyer des militaires se faire tuer pour rétablir l’ordre dans ces pays. Il faut leur fermer nos frontières et les laisser gentiment se massacrer entre eux, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’il y a d’autres façons de vivre. C’est comme ça que nous avons évolué, il n’y a pas si longtemps.

Le vivre ensemble, la libre pratique de l’islam sur notre sol ne sont en fait que des paroles irréfléchies, mensongères, qui meublent les discours de la plupart de nos politiques pour cacher leur incompétence, leur laxisme et leur incapacité à gouverner.

Avec ceux qui nous gouvernent, nous n’avons pas fini d’enterrer des Lola, de faire des marches blanches et d’apporter des montagnes de fleurs !