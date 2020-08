Inquiétante dérive de la justice

Francis d’Hulst, maire délégué de Portbail, dans le Contentin, a été agressé et frappé dans le dos, samedi 8 août, par des campeurs à qui il venait de rappeler que le camping sauvage était interdit sur le territoire de la commune.

Que cet élu, manifestement dévoué au bien commun, se fasse frapper pour avoir fait son travail est déjà scandaleux.

Mais le pire est que sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la république qui s’est contenté d’un rappel à la loi au jeune qui avait frappé le maire. Comme ce dernier l’a déclaré : « Le coup le plus douloureux, ce n’est pas celui du jeune mais c’est celui du procureur de la République ! »

Aujourd’hui, la « justice » est devenue l’un des principaux problèmes des Français honnêtes.

Elle est tatillonne pour ces derniers et laxiste pour les délinquants qui leur pourrissent la vie.

Naturellement, cela ne veut pas dire que tous les juges sont universellement mauvais. Mais la politisation de la justice, au cours des dernières décennies, en a fait une arme de choix pour la destruction du corps social.

Le très marxiste Syndicat de la magistrature déroule très logiquement son programme révolutionnaire, maintenant sur nos têtes l’épée de Damoclès de la « justice de classe ».

Une société, pour prospérer, a un besoin impératif de règles claires (et donc de sanctions connues pour ceux qui transgressent ces règles).

Désormais, avec l’inflation législative et une jurisprudence aussi délirante que contradictoire, il est impossible – même avec la meilleure volonté – de connaître les règles. Quant aux sanctions, elles sont « à la tête du client ».

Autrement dit, même s’il existe toujours un ministère en charge de la justice, même s’il existe toujours une magistrature, il n’existe plus de justice dans notre malheureux pays.

C’est au point que l’idée même de justice a déserté les esprits de nos concitoyens, infestés d’égalitarisme – et donc résolument hostiles à l’équité.

Traiter également des cas différents (par exemple un immigré et un citoyen français) est présenté par la caste jacassante (politiciens, journalistes et juges réunis) comme le summum de la justice. C’est en réalité le summum de l’injustice : il est normal, il est juste qu’un homme plus travailleur gagne plus qu’un paresseux.

Comme, par ailleurs, les relations humaines ont été judiciarisées à outrance, c’est toute notre vie sociale qui gît sous le signe de l’iniquité – sous couvert d’une fausse conception de la justice et de la charité.