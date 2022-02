Fabien Roussel, candidat communiste à l’élection présidentielle, a récemment déclaré sur Europe 1 :

« J’ai toujours considéré l’extrême droite comme une menace pour la République. J’ai proposé une loi demandant de rendre inéligible celles et ceux qui sont condamnés pour avoir tenu des propos racistes et antisémites. Je serai intransigeant sur ce combat en faveur de la République et pour empêcher l’extrême droite de mettre la main sur notre pays. »

Une telle inversion dépasse l’entendement !

Ce que ce triste individu appelle « l’extrême droite », cela désigne nommément Éric Zemmour et Marine Le Pen.

Personne n’a jamais été capable de citer une seule ligne du programme de l’un ou de l’autre qui mettrait en péril l’humanité.

En revanche, le donneur de leçons préside aux destinées du Parti communiste qui a toujours refusé de condamner les dizaines de millions du communisme.

Il est très vraisemblable que M. Roussel soit, à titre personnel, un homme aimable. Mais l’idéologie qu’il défend, elle, n’a rien d’aimable. C’est le moins que l’on puisse en dire.

Il est déjà extrêmement choquant qu’au moins 3 ou 4 candidats à la prochaine élection présidentielle se réclament du communisme.

Mais qu’en outre, les soutiens d’une idéologie aussi criminelle aient l’incroyable audace de dénier à d’autres – au nom des fameuses et mystérieuses « valeurs de la république » – le droit de se présenter est une radicale inversion du bon sens.

Bien que le national-socialisme ait fait considérablement moins de morts que le communisme, il serait, à juste titre, insupportable à la plupart des personnes civilisées qu’un candidat national-socialiste tente sa chance à la prochaine présidentielle.

A fortiori les observateurs admettraient difficilement qu’un tel candidat se permette de donner des certificats de bonne conduite morale aux autres.

Mais, ici, personne ne proteste.

Pas même les candidats de droite.

Au demeurant, David Lisnard, maire LR de Cannes, vient de donner son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, considérant qu’il devait pouvoir participer au débat. Il n’y aurait donc que les « fascistes » à être interdits de campagne – sachant qu’est « fasciste » une personne que le PC a déclarée telle.

Admettre un tel système revient à admettre que la gauche a seule la capacité de dire qui peut gouverner la France. Qu’il y ait des politiciens de droite pour le croire laisse rêveur !