Oui ! Je suis en colère quand j’observe les âneries des princes qui prétendent gouverner la France.

Où sont la raison, la responsabilité, la cohérence de l’action politique ? Jugez-en vous-même par quelques exemples choisis dans le fil de l’actualité, au gré du moulin médiatique qui avale la dernière nouvelle pour se précipiter sur la suivante.

Moulin médiatique de surcroît alimenté avec délectation par Macron-Jupiter qui confond la com’ et la nécessaire politique pour conduire la Nation.

– La peine de mort serait abolie en France, sauf à Marseille où 22 personnes ont été assassinées depuis janvier 2022.

– Face à ces assassinats, le ministre de l’Intérieur pérore et promet des renforts de police, dont l’uniforme n’est plus le symbole effectif de l’autorité respectée mais la cible des malfrats.

– Les refus d’obtempérer se multiplient et les policiers agressés sont mis en garde à vue, c’est le monde à l’envers.

– Les salafistes tiennent le haut du pavé dans certains quartiers. Leur expulsion est paralysée par un état de droit aveugle et procédurier à outrance.

– Macron-Jupiter nomme ministre de l’Éducation nationale l’un des fondateurs du Conseil Représentatif des Associations Noires. Il porte une vision identitaire de l’Histoire importée des États-Unis, c’est un woke qui veut imposer la loi des minorités au mépris de l’universalisme de la République.

– Le dossier de retraite des Français fait la joie des technocrates de tout bord et du gouvernement, mais personne n’évoque l’impérieuse relance de la natalité française qui est la seule solution structurelle : il nous manque 70 000 naissances pour renouveler les générations.

– Macron-Jupiter tance le patron d’EDF, l’accuse de ne pas avoir entretenu nos centrales nucléaires, oubliant que c’est lui qui a bradé Alstom, arrêté le développement du prototype Astrid et fermé Fessenheim, et prôné les éoliennes.

– Les écolo-islamo-gauchistes vouent aux gémonies la valeur travail défendue à juste titre par le communiste Roussel et par tous ceux qui estiment que les allocations du chômage ne sont pas un avenir inéluctable.

– Macron-Jupiter propose de répartir les immigrés sur tout le territoire, mais il ne dit mot sur l’expulsion des migrants illégaux qui entrent en France à flux continus.

– Macron-Jupiter bat sa coulpe pour se faire bien voir en Algérie et ailleurs, il nie la culture française et ose dire que la France a commis un crime contre l’Humanité lors de la période de la colonisation, oubliant les multiples massacres du FLN.

– L’Allemagne n’a eu de cesse de casser EDF qui donnait à la France un réel avantage industriel avec l’électricité la moins chère d’Europe mais, surprise, alors que nous allons connaître de sérieuses difficultés cet hiver pour nous chauffer. Macron, l’eurolâtre, prône que la France soit solidaire de l’Allemagne et lui fournisse gaz et électricité. Cela s’appelle le couple franco-allemand !

– La France est visiblement gouvernée par les juges : la CEDH condamne la France qui refusait de rapatrier des familles djihadistes.

– Ursula von der Leyen se prend pour un chef d’État, elle est prête à déclarer la guerre à la Russie. Il est temps de lui rappeler son statut ou de la démissionner.

– Notre langue est bafouée et maltraitée par ceux-là mêmes qui devraient la défendre.

– La guerre russo-américaine monte en puissance chaque jour, les États-Unis utilisent sans vergogne leur proxy ukrainien pour combattre la Russie, sans se soucier des pertes des civils et des dégâts collatéraux, ni des conséquences d’une cobelligérance de plus en plus risquée.

– La vie internationale est paralysée par de multiples sanctions unilatérales et multilatérales qui font monter les tensions, sans atteindre leurs objectifs de faire plier les États visés.

Devant tant d’événements incontrôlés ou accueillis avec indifférence, je pourrais perdre tout espoir et me résigner.

Non ! je veux hurler ma colère, appeler les Français à se réveiller ; assez d’illusions, assez d’utopies, assez de vassalité, la France doit reprendre son destin en main et dire NON. « Quand le peuple perd l’espoir, sa colère finit toujours par s’exprimer. » (Jacques Chirac) Et n’oublions pas : « Quand le peuple est plus éclairé que le trône, il est bien près d’une révolution. » (Antoine de Rivarol)