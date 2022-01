Les faibles chances, à ce jour, qu’un candidat de gauche figure au deuxième tour de la présidentielle ont conduit presque tous les commentateurs à une même conclusion : si la gauche française a perdu son attractivité, c’est parce qu’elle a abandonné la classe ouvrière pour défendre des « minorités ».

Il est étonnant qu’aucun analyste n’ait fait apparaître qu’après deux siècles d’implantation de centaines de couches de socialisme, non seulement on est parvenu aux limites du raisonnable, mais aucune de ces couches n’a jamais été ni remise en cause ni déconstruite par la droite dite « classique » ou « de gouvernement ».

Cette dernière a concomitamment abandonné ses valeurs de base dont les principales : le respect de la propriété et le libéralisme.

Sans chercher à lister toutes les couches de socialisme acceptées et maintenues en vigueur par la droite « classique », quelques exemples sont nécessaires cependant pour être bien compris :

– « Sauver » en creusant la dette publique (impôts ou confiscations d’épargne futurs) de grandes entreprises mal gérées ou des banques transformées en casinos, mais surtout sauver les revenus de leurs dirigeants incompétents : est-on sur une ligne libérale ou socialiste ?

– Étendre à l’infini l’assistanat (logements aidés, emplois aidés, tarifs aidés, primes de Noël pour chômeurs, soins et retraites non corrélés à des cotisations, tolérance de la fraude sociale, etc.) : est-ce conforme à l’esprit libéral ou est-ce du socialisme à élasticité illimitée ?

– Dernier exemple proche du gag : la « droite » est-elle sincèrement allergique à l’idée selon laquelle « la propriété c’est le vol », lorsqu’elle ne revient pas sur les dispositions qui dissuadent, en rendant les mauvais payeurs quasi-inexpulsables, des centaines de milliers de propriétaires de mettre en location un appartement – tout en taxant ceux-ci sur les logements vides ?

La question que devraient se poser la balise de détresse mouillée Hidalgo, tout autant que le canot de sauvetage percé Taubira, n’est-elle pas : classe ouvrière abandonnée ou pas, lorsque sur un échiquier politique figure déjà une « droite » ultra-convertie au socialisme, est-il bien nécessaire qu’il y ait encore une « gauche » ?