Le nouveau gouvernement français est arrivé, et il est à même de confirmer toutes les inquiétudes qu’on pouvait avoir.

C’est un gouvernement qui va poursuivre toutes les politiques qui mènent vers le déclin crépusculaire de la France.

Avoir choisi Élisabeth Borne comme Premier ministre était déjà un signal.

Une femme venue du Parti socialiste et aux orientations très écologistes était même un signal fort.

Le nouveau gouvernement renforce encore le signal.

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont confirmés à leurs postes : l’économie française n’ira toujours pas dans la direction de la déréglementation et de la baisse des impôts, sinon de manière homéopathique, l’islamisation du pays sera combattue par des mesures qui relevant du simulacre, et l’insécurité continuera à monter.

Ces deux personnages restent la caution de droite du gouvernement, et ce sont des cautions de pacotille.

Bruno Le Maire n’est, économiquement, pas libéral, et Gérald Darmanin n’est, politiquement, pas conservateur.

Ils sont tous les deux compatibles avec des orientations socialistes.

Éric Dupond-Moretti, avocat venu de la gauche « anti-raciste » reste à son poste, lui aussi, ce qui montre que la justice restera laxiste vis-à-vis des criminels et très sévère envers les policiers.

Damien Abad quitte le parti Les Républicains en plein naufrage, et montre lui-même qu’il a des penchants socialistes : il accepte un ministère des Solidarités et montre donc que, pour lui, la solidarité doit être imposée par l’État.

Amélie de Montchalin est promue et chargée de la « transition écologique » : l’asphyxie de la vie quotidienne par l’idée qu’il faut « sauver la planète » a de beaux jours devant elle et, avec l’asphyxie de la vie quotidienne, c’est l’asphyxie de la France et des Français qui va se poursuivre.

Olivier Véran, l’homme chargé de toutes les mesures restrictives qui ont créé en France une récession supérieure à 8 % en 2020 et qui ont transformé pendant des mois la France en État autoritaire, est chargé de la « vie démocratique » : on a vu que c’était un fin connaisseur en la matière !

Il est remplacé au ministère de la Santé par une socialiste, Brigitte Bourguignon : le système de santé français restera donc socialiste.

Mais il y a deux joyaux qui arrivent au premier plan, l’un, Pap Ndiaye, sera chargé de l’éducation.

Le multiculturalisme, le racisme anti-blanc, et la négation de la civilisation occidentale seront au programme.

Cette nomination est une honte et montre, une fois de plus, que Macron déteste la France et pensait vraiment ce qu’il disait quand il accusait son pays de crime contre l’humanité au côté de dirigeants du FLN algérien.

Macron ne veut pas seulement une « transition écologique » destinée à rapprocher la France d’un fonctionnement collectiviste et liberticide, il veut aussi une transition vers une France post-occidentale.

L’autre joyau est Rima Abdul-Malak, nommée ministre de la Culture, et choisir une femme venue de l’extérieur du monde occidental pour s’occuper de la culture en France confirme ce que je viens d’écrire.

Macron avait dit en 2017 qu’il n’y a pas de culture française : il entend, sans doute, le démontrer.

Rima est un prénom arabe. Abdul signifie serviteur d’Allah. Rima Abdul-Malak vient du Liban : un pays dans lequel la démocratie a été détruite par l’islam guerrier et où les chrétiens ont été réduits au statut de dhimmi.

Éric Zemmour disait que la France, si les tendances actuelles se poursuivent, deviendrait le Liban.

On pourrait penser qu’Emmanuel Macron l’a écouté et s’est dit que, pour faire de la France le Liban les années qui viennent, placer une Libanaise dans un gouvernement français et la charger de la culture française serait une excellente idée.

Le fait que Rima Abdul-Malak se soit occupée d’une association appelée Clowns sans frontières a dû aussi séduire Macron, étant donné qu’il se conduit depuis des années comme un clown sans frontières.

Les élections législatives vont sans doute conduire à une majorité pour Renaissance, le nouveau nom de la République en marche.

La « renaissance » promise par Macron ressemble plutôt à l’euthanasie, mais les Français ont voté Macron, et ils voteront Renaissance. Ils ont choisi et choisiront majoritairement l’euthanasie.