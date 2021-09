La candidature d’Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a annoncé la semaine dernière ce qui était, depuis plusieurs semaines, un secret de Polichinelle : sa candidature à l’élection présidentielle de 2022.

Quand on regarde le bilan de cette édile socialiste, on ne peut effectivement qu’être saisi par l’enthousiasme devant cette candidature !

Paris est devenu l’une des villes les plus sales d’Europe.

Les rats s’y promènent à leur aise – ce qui doit sans doute être la preuve que Paris est devenu une ville parfaitement « verte » et respectueuse de toutes les espèces animales et végétales (à l’exception, bien entendu, de l’espèce humaine pour laquelle les socialo-écolo-communistes n’ont que dégoût) !

Paris est également devenu un coupe-gorge. La drogue s’y vend en pleine rue, dans l’indifférence, si ce n’est la complicité, des autorités.

Quand on passe du cannabis au crack, on constate que des quartiers entiers de notre capitale sont en train de devenir aussi dangereux que des zones de guerre : les agressions physiques y sont quotidiennes et, parfois, les médias qui s’aventurent encore à en donner des nouvelles évoquent même des viols en pleine rue et en plein jour.

Et, pour ce brillant résultat, Mme Hidalgo enquiquine les honnêtes gens.

Les impôts ont explosé. La dette aussi. Il est impossible de rouler ou de stationner.

Disons tout simplement de plus en plus difficile de vivre ou de travailler dans la capitale, si l’on n’est pas un immigré clandestin, un haut fonctionnaire socialiste ou un trafiquant de drogue !

Forte de ce prestigieux bilan, Mme Hidalgo vise donc plus haut.

Il est vrai que tous les espoirs lui sont permis puisque ce bilan ne l’a pas empêchée d’être réélue à l’Hôtel de Ville l’année dernière.

Mais, après tout, cette campagne présente au moins un intérêt : elle va réinstaller le clivage droite-gauche dans le débat politique.

On peut bien sûr regretter ce clivage dialectique issu de la Révolution.

La droite, en effet, n’existe que parce que la gauche la désigne ainsi — et comme destinée aux « poubelles de l’histoire ».

Il n’empêche qu’il y a quelque chose de profondément vrai dans ce clivage. Nous, gens de droite, nous sommes attachés à nos racines.

Eux prétendent ne venir de nulle part, s’être auto-engendrés et se donner les lois que leurs pulsions du moment leur dictent.

Le « ni droite, ni gauche » ou l’extrême centre du sieur Macron ne font en réalité qu’ajouter de la confusion au débat public.

Alors un vrai débat entre Français attachés à leur culture et déracinés libertaires et liberticides, nous en rêvons !