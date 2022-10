La complicité d’Emmanuel Macron avec le wokisme

La loi de 1905 a amené l’affaire des fiches (des loges maçonniques « notant » les officiers selon leurs opinions religieuses et décidant ainsi de leur avancement).

Aujourd’hui, il apparaît que la jeunesse en primaire se bouche les oreilles, en cours d’histoire-géographie lorsque l’on utilise une datation A.C. (Ante Christum), en paléontologie ou en histoire ancienne.

Nous permet-on encore la datation P.C. (Post Christum). Devra-t-on demain en venir à la date de l’Hégire (632) ? Personnellement, je préférerais 732, d’autres 1793.

La sagesse est de rester fidèle à son histoire. « La France est un pays de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne » (propos attribué au général Charles de Gaulle par Alain Peyrefitte, qui l’a rapporté).

Il est bien connu que c’est par la base que l’on détruit une forteresse, en sapant ses fondations. C’est ce que s’est efforcée de faire la gauche, qui a fait polémique en 2016 à propos de l’étude facultative des langues anciennes, pourtant à l’origine du français et essentielles autrefois pour faire ses humanités.

L’introduction d’une langue étrangère de remplacement, comme l’arabe, ne peut qu’affaiblir l’unité culturelle du pays. On le voit les dégâts aujourd’hui. S’il est vrai que, dans certaines écoles, la direction communique avec les parents d’élèves, en distribuant des notes écrites directement en arabe, c’est que l’intégration, tant souhaitée par nos élus, s’est faite complètement à l’envers.

On est en droit de s’interroger sur la sincérité d’un pouvoir qui donne tous les signes d’une collaboration avec l’idéologie destructrice en cours, qui laisse se propager l’écriture inclusive comme la culture woke. La généralisation de l’exception culturelle finit lentement par étrangler le pays. La fraude, en particulier au travers de l’aménagement social pour une polygamie de fait, s’en mêle, ainsi qu’une négligence choisie qui édulcore la réalité (sécurité, justice, recensement, avantages sociaux, contrôle des retraites etc.). Le double jeu du pouvoir est patent, comme l’a révélé la presse ces jours-ci, s’agissant de la collusion de vote à l’assemblée entre les partis Renaissance (LREM) et NUPES, qui refusent le contrôle des retraites versées à l’étranger. Refus bien difficile à comprendre quand l’on garde en mémoire l’empreinte de vos quatre doigts, main droite et main gauche, pour renouveler sa carte d’identité ! Au moment où la consigne est à la modération énergétique, où les banques françaises attendent leur client au coin du bois, pour leur piquer leurs économies en cas de crise financière, il y a de quoi se faire du souci ! La France doit sortir de la torpeur, de sa sidération !

Qu’il s’agisse du wokisme, de l’islamisme, de la politique de gribouille LREM-NUPES, dans tous les cas, c’est la France qu’on assassine ! Il n’y a pas de discrimination dans l’horreur du crime islamique : Samuel Paty (l’école) a été frappé après le père Hamel (l’église), Hervé Cornara (l’entreprise), et Hervé Gourdel (formateur bénévole des premiers guides de montagne au Maghreb assassiné en Algérie).

Le courage exemplaire et la mort du lieutenant-colonel Arnaud Bertrame ont vite été oubliés et sa mémoire trahie par le discours officiel du Président, qui couche l’honneur du pays dans la fange.