La destruction de la France s’accentue…

Macron et le gouvernement ont donc décidé de prolonger l’«état d’urgence sanitaire» jusqu’au 1er juin.

Cela signifie que cafés, restaurants, nombre de commerces vont rester fermés.

Cela signifie que le couvre-feu à six heures du soir va durer, et que la population va continuer à vivre dans un fonctionnement de régime autoritaire.

ela va conduire à bien plus de pauvreté et de chômage encore. Cela va accélérer la ruine du pays.

C’est d’autant plus insupportable que, comme je l’ai déjà expliqué l’« état d’urgence sanitaire » ne sert strictement à rien et ne permettra pas davantage aujourd’hui qu’hier de faire reculer la maladie, bien au contraire.

Aucune vie ne sera sauvée. Des vies, par contre, continueront à être sacrifiées.

La présidence Macron était déjà une catastrophe pour le pays avant la pandémie. Elle atteint désormais le niveau d’une catastrophe absolue.

On a rarement vu une telle accumulation d’incompétence, d’arrogance et de monstruosité.

Il y a dans ce qui se passe une dimension de fuite en avant: changer de politique serait pour Macron et pour son gouvernement reconnaître qu’ils se sont trompés et se sont conduits de manière criminelle. Donc ils continuent.

Redonner de la liberté à la population, ce serait, pour eux, prendre le risque de voir le désespoir et la colère exploser, ce qui pourrait conduire à un soulèvement plus ample et plus intense que celui des gilets jaunes. Donc ils ne redonnent aucune liberté, ou alors tout juste celle dont disposaient les habitants des pays d’Europe centrale soumis à la dictature communiste, avant la chute de l’empire soviétique.

Au point où en sont les choses, Macron et le gouvernement pourraient envisager, qui sait, de suivre la même ligne jusqu’au printemps 2022, et même jusqu’aux élections. Peut-être y songent-ils.

C’est d’autant plus immonde que non seulement l’«état d’urgence sanitaire» ne sert strictement à rien et ne permettra pas davantage aujourd’hui qu’hier de faire reculer la maladie, mais que la maladie elle-même n’a jamais atteint le niveau de gravité qu’on lui attribue – ce dont on s’apercevra, je l’espère, un jour, quand il sera possible d’en revenir aux faits et de les dissocier de la propagande.

Quand bien même il y a des morts chez les gens de moins de 75 ans, ils représentent une faible proportion du nombre total des morts, qui lui-même ne permet pas de distinguer les morts du Covid des morts décédés d’autre chose mais atteints par le Covid.

Je dois, en supplément, le souligner à nouveau : le recours au traitement à l’hydroxychloroquine prôné par le professeur Raoult aurait permis de diminuer très fortement le nombre des morts et d’éviter l’effroyable situation présente.

Une préférence a été accordée à des traitements inutiles (doliprane), à l’absence de traitement, au Remdesivir, produit aux effets secondaires dangereux, et au Rivotril pour l’euthanasie dans les maisons de retraite.

Les vaccins aujourd’hui sont distribués avec une inefficacité absolument remarquable.

Au cours de la présidence Hol-lande, j’écrivais qu’il serait difficile de trouver pire, et j’ai dû m’apercevoir très vite que je me trompais.

J’ai compris dès la campagne électorale en 2017 que Macron serait bien pire.

Je n’imaginais pas qu’il pourrait être pire à ce degré.

Je ne peux m’empêcher de penser souvent au diagnostic posé à distance par un psychiatre italien en mars-avril 2017, et à l’affirmation inhérente à ce diagnostic : Macron est un psychopathe arrogant, totalement indifférent à la souffrance des autres, et qui peut même prendre plaisir à infliger de la souffrance.

Macron était l’homme qu’il fallait pour briser la France, et les maîtres du monde l’ont installé au pouvoir pour cela.

La pandémie a permis d’accélérer la destruction.

L’incompétence n’est peut-être que le masque derrière lequel se cachent une arrogance et une monstruosité plus intenses encore qu’on l’imagine.

La France s’effondre au milieu d’une Europe qui s’effondre, elle aussi, et dans laquelle la soumission à une nomenklatura mondiale se prépare.

Certains pays du monde occidental s’effondrent un peu moins vite, mais tous sont touchés.

Un sursaut viendra-t-il ? Pour l’heure, en tout cas, je ne le vois pas venir.