La droite française doit enfin s’uni!

C’est avec étonnement – et c’est une litote – que nous sommes encore obligés de constater que les personnalités de droite n’arrivent toujours pas à se réunir, autour d’une table, pour essayer de s’entendre à la fois sur un programme commun d’actions prioritaires et sur le candidat ou la candidate unique à soutenir contre Emmanuel Macron, les mondialistes et les islamo-gauchistes.

Que pouvons-nous, dès lors, penser du niveau de discernement de tous nos champions si, en plus, nous relevons parallèlement dans « L’Obs » du 5 avril que Yannick Jadot, cet écologiste bien connu, parvient, lui, à rassembler les gens de gauche « sous 15 jours » pour pouvoir désigner d’ici l’automne un leader incontesté de leur clan ?

Il apparaît dès lors, dans le cas où les nôtres persisteraient à rester figés dans leur isolement égotiste et stérile, que nous ne serions pas très éloignés d’une forfaiture de la droite française.

Le sort de notre patrie se joue en effet probablement aux prochaines élections présidentielles de 2022.

Un nouveau succès d’Emmanuel Macron, d’un personnage équivalent, ou d’un gauchiste, quel qu’il soit, aggraverait pratiquement à coup sûr la déchéance de notre nation.

Les paroles, le comportement et les prises de décision du président actuel témoignent suffisamment, semble-t-il, de son inaptitude aux fonctions qu’il devrait normalement assumer.

Cet homme qui a été élu par une minorité de citoyens et grâce à des procédés pas très équitables, est partisan d’un mondialisme inconditionnel. Il a d’ailleurs été probablement promu par la haute finance internationale pour occuper le fauteuil présidentiel français en vue de consolider cette idéologie.

Le but final de ces financiers, puissants mercantis apatrides, est de parvenir à tuer la notion même de nation, et donc les frontières qui s’opposent à la mise en place d’un vaste marché cosmopolite mondial.

Pour parvenir à leurs fins, ces mondialistes n’hésitent pas à s’appuyer sur l’immigration africaine, musulmane en particulier, qui devrait chez nous, avec le concours de diverses réglementations, telles que le droit du sol et le regroupement familial, permettre de noyer les patriotes sous un déluge démographique antinational.

Cette véritable invasion risque ainsi non seulement de devenir sérieusement conquérante, mais encore également arithmétiquement dominante.

La France court donc un risque éminent que nos dirigeants actuels ignorent inconsciemment ou volontairement et il paraît clair que leur reconduction aux postes de commande, de même d’ailleurs que le succès éventuel d’une équipe quelconque de gauchistes, aboutirait à un résultat désastreux pour notre patrie.

Voilà pourquoi une union des personnalités de droite est fondamentale, d’autant plus qu’elle est la seule qui nous permettrait, avec une probabilité maximale, de gagner les élections et de pouvoir ainsi parvenir à ce que la France redevienne la France.

Aucune équipe isolée ne peut être assurée de l’emporter, il faut le marteler et le remarteler sans cesse.

Les 47-48% attribués par certaines statistiques à Marine Le Pen ne sont qu’un leurre qui peut empêcher les dirigeants du RN de croire à la nécessité des alliances.

Un score gagnant ne peut être assuré, quant à lui, que par un programme et un leader incontestés promulgués par une réunion des principales équipes de droite dont les discussions et les décisions seraient portées au vu et au su de tous les Français.

C’est d’ailleurs la réalisation d’une telle opération qu’attend manifestement avec impatience une bonne majorité de nos compatriotes.