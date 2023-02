La droite hors les murs, combien de divisions ?

À en croire les thuriféraires de la droite hors les murs, celle-ci serait en constante progression depuis 2012. Une génération, paraît-il, serait même née avec La Manif pour tous, en opposition à la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

S’agit-il d’une réalité ou d’une autosuggestion consciente di­gne de la méthode Coué ?

Incontestablement, les manifestations organisées par La Manif pour tous à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013 furent un succès en matière de mobilisation. Celles-ci comptèrent même, selon les sources, jusqu’à 1 million de personnes.

Si ces manifestations eurent un caractère très hétéroclite (la présence de Simone Veil et de quelques autres personnalités en témoigne), personne ne peut nier qu’un véritable noyau dur, d’environ 300 000 personnes, se cristallisa peu à peu.

Noyau dur qui se forma autour de catholiques qui avaient pour point commun d’être presque tous issus soit de la bourgeoisie ou de l’aristocratie.

Ce noyau dur militant se montra dès lors extrêmement actif et fit montre de tous ses talents en matière de logistique. Ainsi, au gré des manifestations, ce noyau dur prit conscience de lui-même en tant que classe. Certes, la loi Taubira fut promulguée, mais l’essentiel n’était pas là. La lutte ne faisait que commencer pour eux et les espoirs d’une abrogation future étaient dans toutes les têtes. Toutefois, ce mouvement était acéphale et désincarné. Or, l’histoire a montré qu’une génération sans porte-parole n’est pas une « génération ». En effet, une « génération » est censée imprimer son imaginaire ou sa mentalité sur une société. Tel ne fut pas le cas de ce noyau dur né au sein de La Manif pour tous et qui fut peu à peu qualifié de droite hors les murs.

Si les faits sont têtus, la sociologie l’est, elle aussi. Or, pour briser ce plafond de verre, la droite hors les murs devait sortir de sa sociologie naturelle pour mieux obtenir le soutien des classes populaires. La question était donc de faire gagner politiquement les idées d’un cercle très fermé, qui l’avait toujours été et qui tenait à le rester. Pour ce faire, cette droite hors les murs s’attela donc à singer le théoricien marxiste Antonio Gramsci, en se lançant dans la métapolitique, cette forme de « combat culturel » visant à briser l’hégémonie culturelle dominante.

Rapidement, deux figures de proue rencontrèrent des succès d’édition notables : Éric Zemmour et Philippe de Villiers. Chacun d’eux vendant en moyenne, depuis une dizaine d’années, entre 200 000 et 300 000 exemplaires de leurs ouvrages respectifs ‒ Éric Zemmour atteignant même, en 2014, la barre des 477 000 exemplaires vendus pour Le Suicide français.

Le noyau dur militant né de La Manif pour tous était encore là, fidèle au poste, attendant qu’un de ses hérauts se lance à la conquête du pouvoir. Car, comme le disait Karl Marx, lorsqu’un groupe social agit en tant que classe, il agit en tant que parti politique. Ce fut chose faite, en 2022, avec la candidature d’Éric Zemmour à la présidence de la République. Candidat Zemmour qui, fort de ce noyau dur militant des 300 000 et de sa notoriété médiatique, réussit à obtenir environ 2,5 millions de voix, sans pour autant séduire l’électorat populaire.

Comment alors expliquer que les succès métapolitiques ne se soient pas traduits par des succès politiques ? Tout simplement parce que ces succès métapolitiques sont certes bien réels, mais très artificiels. Ils sont très artificiels dans le sens où seul le noyau dur militant des 300 000 est à l’origine de ces succès métapolitiques. Il en va de même pour le film Vaincre ou mourir sorti au début de l’année 2023, qui, je l’imagine, atteindra lui aussi la barre des 300 000 entrées.

À quoi bon vouloir mener une révolution culturelle, lorsqu’on ignore à ce point les moteurs que sont l’utopie et le romantisme ? À quoi bon citer Gramsci, lorsque l’on refuse d’utiliser ses moyens d’action et surtout d’intégrer mentalement ce qu’est « l’esprit révolutionnaire » ?

La réponse est simple : cette « classe » née en 2012, très largement issue de la bourgeoisie et de l’aristocratie, rationalise trop ses émotions, tout en étant dénuée d’idéal révolutionnaire.

Cette droite hors les murs est donc plus vouée à mourir qu’à vaincre. Sa seule planche de salut consisterait toutefois à prendre le pouvoir par une Révolution dont les meneurs incarneraient sa « classe ». Ironie de l’histoire, sa victoire ne peut donc passer que par un nouveau 1789, c’est-à-dire par une révolution bourgeoise. Mais comment donc approuver et légitimer ce qu’ils exècrent le plus ?

Thomas Siret

Docteur en histoire