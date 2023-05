La droite ne fera pas l’économie de la question sociale

Dans le cadre de la parution de son dernier livre intitulé Décadanse, Patrick Buisson déclarait, le 21 avril 2023, sur Sud Radio, que « trois électeurs sur quatre d’Emmanuel Macron sont d’anciens électeurs de droite ». Or, si l’on en croit cette assertion de l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, le candidat Macron, à l’élection présidentielle de 2022, fut donc le premier des candidats de « droite ». Est-ce bien sérieux ? Qu’entend Patrick Buisson par « électeurs de droite » ? Parle-t-il des anciens électeurs de François Fillon de la présidentielle de 2017 ? Mais s’agit-il vraiment « d’électeurs de droite » ? Dans le même temps, Patrick Buisson n’a de cesse de marteler que Marine Le Pen est dans une impasse en raison de sa « supposée » stratégie de lutte des classes, classe contre classe, entre d’un côté le bloc populaire et de l’autre un bloc élitaire. À en croire Patrick Buisson, Marine Le Pen fait fausse route avec sa stratégie de dédiabolisation, expliquant ainsi, le 19 avril 2023, sur BFM TV que la « radicalité n’effraie plus les électeurs », ajoutant que lors de l’élection présidentielle de 2022, « Zemmour avait fait ses meilleurs scores dans les quartiers bourgeois ». Pour lui l’équation de la droite est simple, elle doit réaliser ce que Charles de Gaulle et Nicolas Sarkozy ont su faire en 1947, 1958 et 2007, à savoir l’alliance « d’un électorat conservateur et d’un électorat populaire ». Toujours si l’on en suit la logique de Patrick Buisson, cela signifie donc que pour l’emporter en 2027, un candidat de droite devra aller chercher 75% des électeurs d’Emmanuel Macron, les électeurs de Marine Le Pen, ceux d’Éric Zemmour, ceux de Valérie Pécresse et ceux de Nicolas Dupont-Aignan. Soit un total de plus de 20 millions d’électeurs si l’on s’en tient aux chiffres de la présidentielle de 2022.

Toutefois, le véritable point d’achoppement qui empêchera ce vœu pieux de Patrick Buisson, consistant à réunir l’électorat conservateur et l’électorat populaire, de se réaliser est la thématique de l’immigration.

Si l’on s’en tient à la classification politique communément admise, c’est-à-dire en excluant Emmanuel Macron des candidats « classés à droite », le grand enseignement de l’élection présidentielle de 2022, fut de constater que parmi les candidats « classés » généralement à la droite de l’échiquier politique, Marine Le Pen fut celle qui remporta cette « primaire sauvage », loin devant Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan.

Afin de mieux comprendre pourquoi Marine Le Pen vira en tête parmi les candidats « classés à droite », loin devant Éric Zemmour, attardons-nous sur la manière dont ces deux candidats ont traité la question de l’immigration.

La première a sans conteste bénéficié du travail effectué par son père sur cette thématique précise de l’immigration, depuis la création du Front National en 1972. En effet, Jean-Marie Le Pen a tellement martelé cette thématique, qu’aujourd’hui, le Front National devenu Rassemblement national, est clairement identifié à cette thématique, au point de devenir aujourd’hui pour Marine Le Pen, une véritable martingale lui permettant d’assurer sa survie politique sans avoir besoin d’en faire des tonnes sur ladite thématique. Toutefois, au cœur des années 1970, cette thématique de l’immigration, qui n’avait pas encore pris l’importance qu’on lui connaît aujourd’hui, ne fut pas simple à imposer dans le champ médiatique, surtout dans un pays où l’universalisme catholique était bien ancré. Comment donc imposer cette thématique à une société n’étant pas ontologiquement raciste ? Tout simplement en corrélant la question migratoire à la question sociale. La question sociale devant rendre moralement acceptable un discours sur l’immigration, alors jugé inacceptable par les Français de l’époque. Désormais, la question migratoire et la question sociale allaient devenir les deux piliers du Front National, l’une étant consubstantielle à l’autre. C’est pourquoi, dès 1973, le Front National envisagea d’aborder la question de l’immigration non pas sous l’angle racial, mais sous l’angle social, avec une affiche intitulée : « Halte au chômage, le travail aux Français. » Puis, en 1978, lors des élections législatives, le Front National fit placarder plusieurs affiches sur lesquelles on pouvait lire : « 1 million de chômeurs, c’est 1 million d’immigrés de trop ! La France et les Français d’abord ! ». La « préférence nationale », aujourd’hui devenue la « priorité nationale », fut, en vérité, la thématique qui fit décoller électoralement le Front national. Avec le choc pétrolier de 1973, Jean-Marie Le Pen avait compris l’urgence pour son parti de mettre l’accent sur la question sociale, déclarant même sur Europe 1 : « Les immigrés pèsent sur la vie économique de notre pays. Ils sont très coûteux, nous reviennent plus cher que les Français et ils empêchent la révolution pacifique moderne qu’est la revalorisation du travail manuel. » Or, depuis son accession, en 2011, à la présidence du Front National, devenu Rassemblement National, Marine Le Pen n’a fait que consolider son socle en mettant l’accent davantage sur la question sociale que sur la question migratoire, sans pour autant la faire disparaître.

Pour ce qui est du second, en abordant la thématique du « grand remplacement » de manière abstraite, c’est-à-dire sans la rattacher à la vie quotidienne des Français, c’est-à-dire sans montrer son incidence d’un point de vue économique et social, le candidat Zemmour prit lui-même un chemin qui devait le mener dans une impasse. De surcroît, dans la mesure où son programme ne possédait pas de thématique forte sur le travail ‒ à la différence du « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy ‒ Éric Zemmour fut donc renvoyé à la seule dimension civilisationnelle ou identitaire de son programme. Monothématique civilisationnelle qui ne pouvait séduire qu’un électorat largement issu de la bourgeoisie catholique, c’est-à-dire un électorat qui n’avait pas de problème de fin de mois et qui pouvait « se payer le luxe » d’aborder la question migratoire en faisant fi de la question sociale. En plaçant la question migratoire au-dessus de la question sociale, sans doute aussi Éric Zemmour a-t-il trop méprisé « l’instinct de survie » des êtres humains. L’être humain est ainsi fait qu’il préférera toujours manger à sa faim, plutôt que se battre pour la « remigration » de tel ou tel. De plus, contrairement à ce que dit Patrick Buisson, l’on s’aperçoit que si cette bourgeoisie catholique, ayant voté en faveur d’Éric Zemmour, n’est pas effrayée par un discours sur la radicalité, il n’en va pas de même pour ceux des électeurs d’Emmanuel Macron ‒ dont paraît-il les trois quarts sont issus de la droite ‒, qui eux sont effrayés par la thématique de l’immigration, craignant que cela n’engendre le chaos dans les banlieues tout en paralysant l’économie. La question de l’immigration apparaît donc clairement comme la thématique irréconciliable fracturant ces deux électorats. Dès lors l’union de l’électorat conservateur ‒ dont, si l’on en croit Patrick Buisson, une grande partie s’est rallié à Emmanuel Macron ‒, et l’électorat populaire ne peut plus assurer la victoire à un candidat. En revanche, pour les candidats qui voudront continuer à traiter de la thématique de l’immigration, qui constituera à l’avenir le véritable « marqueur de la droite », l’enseignement majeur de cette élection présidentielle de 2022 est donc le suivant :

Décorréler la question migratoire de la question sociale est un suicide électoral !

Thomas Siret, docteur en histoire