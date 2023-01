La fin du mythe de « l’islam modéré »

Le 28 décembre dernier, Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée, a annoncé porter plainte contre le romancier Michel Houellebecq.

Ce dernier avait déclaré, au cours d’un entretien avec Michel Onfray pour la revue « Front populaire » : « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers. »

Et, plus loin : « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent. »

Rien ne permet de penser que leur auteur appelle à des actes de violence contre les musulmans. Il se contente de décrire l’état d’esprit de ses compatriotes et les risques que fait courir au « vivre-ensemble » une islamisation massive.

En somme, ce n’est que l’un des scénarios alternatifs à celui de son roman « Soumission ».

On peut en effet penser que la population française regimbera ou qu’elle acceptera cette islamisation et, selon les cas, l’élection d’un président musulman ou des attentats dans les mosquées sont des hypothèses envisageables.

Comme souvent avec Houellebecq, observateur attentif de l’effondrement de notre civilisation, ces scénarios sont stimulants pour le lecteur.

Mais il est évident qu’ils stimulent la réflexion et non le passage à l’acte. Si des personnes envisagent des actes terroristes dans les mosquées, elles n’ont sûrement pas eu besoin de lire Houellebecq pour y songer ! Et l’immense majorité des lecteurs se contentent de réfléchir sur ces divers scénarios.

En réalité, ce qui est grave, ce ne sont pas les propos de Houllebecq, mais la réaction de la Grande mosquée de Paris.

Celle-ci est réputée incarner « l’islam modéré » en France. On constate que cet islam « modéré » veut, tout autant que le radical, faire taire toute critique de l’islam ou des musulmans.

Car, bien sûr, cette plainte vise à intimider non seulement Michel Houellebecq, mais toute personne tentée par une réflexion islamo-critique.

Au demeurant, elle peut, beaucoup plus sûrement que les propos du romancier, déclencher un funeste « passage à l’acte » d’un islamiste assassinant ce dernier pour « islamophobie ».

Rappelons d’ailleurs que l’une des plus célèbres plaintes de la Grande mosquée de Paris fut celle déposée contre « Charlie hebdo ». En somme, islam modéré et islam radical se partagent la tâche : l’islam modéré désigne les « islamophobes » et l’islam radical les assassine !

Mais l’actuelle plainte a au moins une vertu : elle contraint les pouvoirs publics à choisir entre deux mythologies, celle de la « liberté de blasphème » vue comme constitutive des « valeurs de la république » et celle du dialogue avec « l’islam modéré » pour un parfait « vivre-ensemble ». Manifestement, les deux ne sont plus compatibles !