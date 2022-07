La France entre dans une crise très grave

Une loi sur le « pouvoir d’achat » vient d’être votée à l’Assemblée nationale française.

Je ne me suis pas penché sur son contenu précis. Elle accorde quelques simulacres d’aides à la population française, et ces aides seront payées avec de l’argent que le gouvernement n’a pas, donc par de l’endettement supplémentaire et des impôts futurs.

Par ailleurs, ces aides ne changeront rien à la situation qui s’annonce.

J’ai parlé récemment du déclin de l’Europe.

Je dois dire que le déclin français au sein de ce dernier est particulièrement net.

La France va vers d’immenses difficultés et les Français s’en apercevront dès que l’automne sera venu.

Ils découvriront que leur pouvoir d’achat, loi ou pas, va se trouver très atteint.

Les coûts de l’énergie vont continuer à monter. Des coupures d’électricité pendant la période hivernale sont envisagées.

La hausse des coûts de l’énergie se répercute sur les prix de tout ce qui doit être transporté et de tout ce qui se vend dans les commerces – dès lors que tout ce qui se vend doit être transporté et que les prix carburants s’accroissent et que tout ce qui ce qui se vend l’est par des commerces, matériels ou en ligne, qui utilisent de l’énergie.

Des denrées alimentaires commencent à manquer.

Les discours qu’on entend très largement attribuent tout ce que je viens de décrire aux conséquences du « changement climatique anthropique », à la guerre d’agression lancée par la Russie contre l’Ukraine, et aux sanctions prises par l’Europe contre la Russie.

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer plus exactement la situation.

Le premier, toujours laissé de côté, est le fait que la France est un pays profondément socialiste.

Les prélèvements obligatoires français, je dois le dire une fois de plus, sont les plus élevés du monde développé.

Et, si l’on prend en compte le fait qu’une partie importante de la population française ne paie pas d’impôts et paie peu de taxes, cela signifie que ceux qui paient des impôts et des taxes et qui créent la richesse en paient beaucoup.

Les dépenses gouvernementales françaises, je dois le dire une fois de plus, là encore, sont elles-mêmes les plus élevées du monde développé.

Elles ont atteint 60 % pendant la pandémie.

Une part croissante de ces dépenses est destinée à la redistribution, ce qui signifie qu’elle sert à prendre de l’argent à ceux qui produisent pour le donner à ceux qui vivent en assistés improductifs et pour payer une bureaucratie chargée de prendre l’argent aux uns pour le donner aux autres.

Les assistés improductifs sont, bien sûr, de plus en plus nombreux.

Plus une société devient socialiste, plus elle connaît une paupérisation.

Le deuxième facteur, jamais analysé pour ce qu’il est, est l’écologisme ambiant, qui utilise un discours falsificateur sur l’environnement (celui parlant du « changement climatique anthropique », qui n’existe pas) pour multiplier réglementations, taxes et restrictions, et le discours gouvernemental actuel promet, malgré les circonstances de nouvelles réglementations taxes et restrictions.

Le troisième facteur, lui, n’est jamais pris en compte : il est constitué par les effets de la politique menée par l’administration Biden aux USA.

Dans les médias français, Joe Biden est traité comme une vache sacrée l’est en Inde.

Biden a été dépeint par nombre de journalistes à son arrivée au pouvoir comme l’incarnation d’un espoir et d’une providence, et les mêmes journalistes ont aujourd’hui les plus extrêmes difficultés à dire ce qui est pourtant flagrant.

L’administration Biden crée un désastre planétaire. Elle a fait monter les prix de l’énergie – ce qui a provoqué la hausse des coûts, partout, et a permis à Poutine de financer la guerre d’agression qu’il mène – et elle s’est montrée trop faible pour dissuader Poutine.

Elle a une lourde responsabilité dans la guerre. Les sanctions prises découlent de la guerre et ceux qui incriminent les sanctions et proposent d’abandonner l’Ukraine ne discernent pas que ce ne serait pas du tout un moyen d’améliorer la situation française, mais un moyen de conduire le pays vers la soumission à la loi du plus fort et du plus brutal.

La France s’est déjà soumise dans le passé, cela n’a pas été un épisode très glorieux dans l’histoire du pays.