La France est devenue un pays pauvre, qui continue à s’appauvrir…

Les statistiques ne peuvent plus le dissimuler. Les chiffres sont là et ils sont indéniables.

Le pouvoir socialiste ou socialisant qui fait la politique de la France depuis des décennies ne cesse de dire qu’il augmente le pouvoir d’achat en faisant pratiquement tout pour le diminuer.

Je rappelle que 38 millions d’habitants en France survivent avec moins de 2 000 euros par mois. Ce sont des gens pauvres qui manquent souvent du nécessaire. 12 % des salariés du privé sont au SMIC, c’est-à-dire plus de 2 millions, mais beaucoup gagnent encore moins. Un million de gens ont de surcroît basculé dans la pauvreté à la suite de la crise sanitaire.

L’INSEE, pourtant au service du pouvoir, évalue à 9,3 millions le nombre de personnes qui vivent en France au-dessous du seuil de pauvreté !

Un foyer sur 5 doit souscrire un prêt à la consommation pour satisfaire ses besoins. C’est dire que l’endettement privé grimpe tout aussi vite que la dette publique. La Banque de France considère que la dette totale des particuliers a doublé entre l’an 2000 et aujourd’hui. On ne peut oublier non plus le chômage qui, dit-on, a baissé. Il n’en touche pas moins 7,3 % de la population active, soit près de 6 millions de personnes, contre 2,9 % en Allemagne.

Au cours de sa campagne, Éric Zemmour a évalué à 26 milliards le coût annuel de l’assistance aux migrants extra-européens. Mais il y en a d’autres, venus de tous les horizons. Au total, c’est quelque 50 milliards d’euros qui sont prodigués aux migrants de toutes origines. Combien faut-il de feuilles d’impôts individuelles pour rassembler une telle somme ? Il reste que 30 % de la population tomberait dans la misère en l’absence d’aide sociale !

En acceptant, pire en favorisant, l’invasion migratoire, le pouvoir a depuis des années ruiné la France et les Français. L’année 2021 a été, à ce sujet, plus mauvaise que toutes celles qui l’ont précédée, alors que, depuis des années, le pouvoir proclame qu’il maîtrise l’immigration. Cet aveuglement et cette impuissance engendrent bien sûr à une super-fiscalité qui contribue à la ruine de beaucoup de Français.

En ce domaine complexe et ruineux, il est inutile de se perdre dans une documentation tellement compliquée qu’après en avoir pris connaissance, on est encore plus perplexe. Il suffit de lire les analyses d’Agnès Verdier-Molinier, présidente de l’Ifrap, dont le sérieux, la clarté et le souci de vérité, n’ont jamais été mis en doute.

« Les choses sont simples et claires, dit-elle. L’impôt enlève 60 % de votre revenu. S’il s’y ajoute des biens immobiliers tombant sous le coup de l’ISF, puis de l’IFI, un ménage peut être presque entièrement acculé à la ruine. »

L’austère « Revue administrative » vient de publier une liste des dix facteurs explicatifs de l’appauvrissement de la France, dont la désindustrialisation. Il n’y a pas si longtemps, il existait dans le monde deux grandes puissances industrielles, la France et l’Allemagne. En Europe, il reste l’Allemagne. Si cette évolution se poursuit, la perspective lointaine de l’économie française, c’est un champ de pommes de terre pour nourrir les migrants !

Et les Français ? Ceux qui auront survécu, on les trouvera aux États-Unis, au Portugal, à Singapour. Comment peut-on, pendant si longtemps, avoir imposé à ce pays, le nôtre, une telle gouvernance dont aujourd’hui, on peut contempler les résultats ? Nos responsables sont-ils dépourvus de toute intelligence ? Non. La plupart d’entre eux ont réussi des concours difficiles, dont l’ENA, mais ils ont gouverné par la démagogie : « Votez pour moi et je vous donnerai ce que vous voudrez. » C’est cette démagogie qui a mis la France dans l’état où elle est aujourd’hui.