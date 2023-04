La France est en train de disparaître

Une étude de l’Institut National de la Statistique portant sur les religions en France a été publiée récemment.

Ce qu’elle montre n’a rien de surprenant.

La première religion de France en nombre de pratiquants est l’islam.

Le catholicisme est désormais, très nettement, en deuxième position.

Et si l’on traçait des courbes sur deux ou trois décennies, on verrait aisément que, si le nombre de musulmans est en phase ascendante, le nombre de catholiques est, lui, en phase descendante.

Dans les statistiques globales de la population française, le nombre de catholiques reste plus élevé que le nombre de musulmans, mais des centaines de milliers de Français se disent catholiques parce qu’ils ont été baptisés, et le font du bout des lèvres.

Les musulmans qui se disent musulmans le font sur un mode nettement plus affirmatif.

Ces données confirment le changement de population, dont il ne faut pas parler, bien sûr, car la censure politiquement correcte veille et entend faire régner le silence et l’aveuglement.

Elles n’indiquent pas, cela va de soi, le remplacement massif et total que la censure politiquement correcte évoque pour ridiculiser ceux qui osent parler du changement de population, mais montrent un processus graduel qui ressemble à une marée montante, enclenchée depuis plus de cinq décennies, et qui s’accélère.

La marée est visible dans la plupart des grandes villes françaises et, si les statistiques officielles indiquent qu’il y a environ 10 % de musulmans aujourd’hui en France, la proportion à Paris, Lyon ou Marseille est bien plus importante.

Et ce qui le montre est le fait que l’islam sort toujours davantage de la sphère privée, s’affirme et s’affiche.

Le nombre de femmes qui portent le voile grandit rapidement, tout comme le nombre de femmes qui exigent de porter le voile en se livrant à leurs activités professionnelles.

Et il est désormais fréquent de voir des hommes musulmans vêtus eux-mêmes sur un mode islamique.

La marée est visible aussi en termes de lieux de culte. Alors que des églises ferment chaque année et sont démolies, et que celles qui subsistent se délabrent et sont souvent vides, les mosquées, elles, se font plus nombreuses, ouvrent leurs portes, ne se délabrent pas et sont pleines.

Les chiffres sont éloquents : il y avait cent cinquante mosquées en France en 1976, il y en avait 900 en 1985, 1 555 en 2001.

Il y en a aujourd’hui 3 000. Il est prévu qu’il y en ait 10 000 en 2050.

En 1975, les analyses montrent qu’il n’y avait pas en France de quartiers musulmans. Il y en a aujourd’hui 735, et ils ne cessent de grandir. Les règles qui y règnent sont celles de la charia.

La police n’y entre plus, sinon par des opérations de commando. Les pompiers eux-mêmes hésitent à s’y rendre.

Ce sont des quartiers de haute délinquance, et les criminels qui pratiquent des forfaits ailleurs s’y réfugient, sachant que, tant que les forfaits qu’ils commettent ne sont pas d’une extrême gravité, ils y jouissent d’une impunité.

Faut-il l’ajouter ? La proportion d’enfants musulmans dans les écoles atteint des niveaux accablants : 30 % des enfants de cinq à dix-huit ans en France sont musulmans.

Faut-il le préciser ? Plus de 30 % de musulmans en France considèrent que la loi de l’islam est supérieure à la loi de la république.

Le discours qui se tient sur le sujet lorsque celui-ci est abordé consiste à dire que ce n’est pas grave, et que l’islam est distinct de l’islamisme.

Ce discours est faux, et fait partie intégrante de la censure politiquement correcte.

L’islamisme est la pointe avancée et militante de l’islam. Je l’ai expliqué dans un de mes livres, « L’ombre du djihad ». D’autres livres sont parus sur le sujet.

Seul Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, a osé dire ce qui doit l’être.

Le silence est revenu et l’heure est grave.

Il ne suffit pas de dire que la France risque de disparaître. La France est en train de disparaître.

Si aucun sursaut ne se dessine, dans une décennie, peut-être deux, la France aura disparu, et les Français non musulmans devront être prudents, et adopter une attitude de soumission.

La France sera-t-elle encore, le cas échéant, un pays démocratique et développé où la parole restera libre ? Je dois dire que j’en doute.