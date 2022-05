La France glisse vers un régime dictatorial

Ainsi donc, après un long suspense injustifié et avoir essuyé deux refus humiliants (mais compréhensibles compte tenu du patron), Emmanuel Macron a nommé sa Première ministre et lui a indiqué quels seraient ses ministres après, chose invraisemblable, avoir choisi leur directeur de cabinet !

Cela veut dire, en clair, que non seulement chaque ministre devra être au garde-à-vous devant le Président, par l’intermédiaire de celle chargée de les surveiller, mais que, comble de précaution mais aussi de défiance, chaque ministre aura auprès de lui, un homme tout-puissant chargé de l’espionner et le cornaquer !

Si l’on se rappelle que le directeur de cabinet est normalement choisi par chaque ministre parmi les personnes en qui il a une parfaite confiance, on constate la totale dérive d’un régime présidentiel devenu totalement dictatorial.

En pratique, la France est, pour l’instant, gouvernée par une soixantaine de clones du clown de l’Élysée.

Et encore cette brillante équipe n’est, paraît-il, nommée que jusqu’au soir des législatives soit pour deux grosses semaines, puisque les ministres qui se seront présentés aux législatives et ne seront pas élus seront virés du gouvernement suivant – triste récompense de leur témérité.

Évidemment, la solution la plus simple était de conserver le gouvernement un mois de plus dans sa composition et répartition d’avant présidentielle plutôt que de demander à nombre d’entre eux de prendre connaissance du ministère et des dossiers en une vingtaine de jours quitte à ne rien faire pour les prudents ou à risquer de grosses bêtises pour les plus téméraires.

Au lieu de cela, Emmanuel Macron n’a pas hésité à multiplier les provocations entre les nouveaux venus et le maintien en poste de ministres accusés de choses graves.

En effet, si ses infirmités semblent protéger Damien Abad d’accusations de viol, plusieurs témoignages non concertés justifiaient la prudence, de même qu’il était logique d’espérer que le nouveau ministre de l’Éducation nationale ait peu de chances de faire pire que le calamiteux Michel Blanquer, mais on pouvait éviter de tenter le diable !

Que dire en outre d’un ministre de l’Intérieur accusé de plusieurs viols et qui parle de consentement ?

Ou, pire encore, d’un garde des sceaux dont le Procureur Général demande le procès devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d’intérêts alors qu’il était ministre de la Justice ?

Le renommer quelques jours après cette demande prouve le mépris du Président pour l’ensemble des magistrats et pour la séparation des pouvoirs, base de notre démocratie.

C’est presque un coup d’État !

On ne peut qu’espérer qu’il y aura des juges qui ne se laisseront pas impressionner et feront leur devoir, mais notre pays est tombé bien bas.