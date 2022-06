La France livrée aux prédateurs

Samedi 28 mai, la finale de la Ligue des champions, entre Liverpool et Madrid, se jouait au Stade de France – la Russie, initialement prévue pour organiser l’événement, ayant été décommandée pour cause de guerre avec l’Ukraine.

L’événement a tourné au chaos et à l’émeute.

Des milliers de supporters ont été privés d’accès au stade, tandis que des personnes sans billet forçaient l’entrée.

Les forces de l’ordre ont abondamment fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les hordes qui se pressaient devant les grilles du stade.

Mais le plus grave est que de nombreux vols et agressions (notamment sexuelles) ont eu lieu au cours de cette nuit de violences.

Après s’être félicité de la bonne tenue de l’événement, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, contraint par les innombrables preuves du contraire qui affluaient sur les réseaux sociaux, a accusé les supporters anglais d’avoir tenté d’entrer sans billet.

L’accusation semble assez fantaisiste puisque les billets étaient électroniques – et que l’on peut supposer que ce genre d’événements sportifs suscite systématiquement des tentatives de fraude auxquelles les pouvoirs publics doivent donc être préparés.

Nous savions que le rapport des politiciens à la réalité était assez différent du nôtre mais, là, il s’agit manifestement de mensonge pur et simple – et de mensonge idiot puisqu’il était évident que des dizaines de milliers de témoins pouvaient aisément le démonter.

Il est clair que l’immense majorité de ces « supporters anglais » fraudeurs étaient en réalité des « jeunes » de Seine Saint-Denis, venus « en voisins » se comporter en prédateurs pour voler et violer.

Le moins que l’on puisse dire est que les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent clairement que les prédateurs ne sont en tout cas certainement pas « Anglais de souche » !

Ces mensonges révèlent au minimum que le gouvernement préfère risquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne qu’admettre la vérité sur les conséquences de l’immigration de masse.

Il me semble que nous ferions une erreur en minimisant la gravité des faits. D’abord parce que des vols avec violence ou des agressions sexuelles sur des très jeunes filles ne sont pas des faits anodins. (On s’étonne d’ailleurs de ne pas entendre les féministes si promptes à dénoncer le moindre geste de galanterie comme la trace honnie du « patriarcat » !) Mais aussi parce que ces faits manifestent au grand jour montre ce que subissent nos compatriotes dans un département qui échappe désormais à la loi et aux mœurs françaises et subit la charia ou la loi des caïds.

Notons aussi que le tourisme (largement lié à l’incomparable patrimoine légué par nos aïeux), qui était l’un des principaux atouts de notre pays, va en prendre un coup.

Qui va vouloir venir visiter un pays ainsi livré à la barbarie ? Qui va imaginer de confier l’organisation de grands événements (sportifs ou autres) à une France tiers-mondisée ?

La réalité, que M. Darmanin (et, avec lui, l’ensemble de la caste jacassante) refuse de regarder en face, c’est que notre pauvre patrie est désormais la proie des hordes prédatrices qui saisissent la première occasion pour voler et violer, parfois même tuer.

L’État, devenu obèse et parasite, est désormais incapable de protéger les Français. Et ce n’est pas la victoire annoncée du macronisme et de l’extrême gauche indigéniste aux législatives qui risque d’améliorer cette catastrophique situation !