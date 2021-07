La France n’a plus les moyens d’être une grande puissance

Être une grande puissance exige certaines conditions que la France ne peut plus remplir.

L’armée d’abord. Elle coûte très cher, surtout l’armée de l’air.

Un Rafale, c’est plus cher que le fusil Lebel modèle 1886. La bombe atomique, c’est assurément un facteur de puissance, mais son entretien coûte également très cher.

Une grande puissance doit aussi s’appuyer sur une force industrielle importante.

Or, on s’accorde à dire que l’industrialisation de la France diminue. Elle est désormais insuffisante pour régler l’addition.

Il va sans dire qu’une grande puissance doit avoir une population homogène.

Or, tout le monde sait ce qu’il en est aujourd’hui en France, envahie par des millions de migrants, en majorité africains et musulmans, dont beaucoup, tout en profitant de sa générosité, sont hostiles à la France.

Pour essayer, malgré tout, de tenir son rang, la France s’épuise en levant un impôt qui s’empare de plus de la moitié du revenu du citoyen. C’est le plus lourd du monde.

En réalité, on fait semblant, comme le démontre le défilé du 14 juillet. Ce défilé modèle cache la réalité, mais une journée seulement par an !

Alors, pour retrouver une puissance disparue, les nations européennes ont eu l’idée de s’unir : ce sera l’Union européenne qui sera la grande nation !

Malheureusement, cette union prometteuse devint vite, en fait, une vieille illusion.

La Grande-Bretagne s’en est échappée par le Brexit, gardant, dit-on, l’idée de nuire discrètement à l’Europe, conformément à une tradition séculaire.

D’autres régimes qui ne veulent pas se voir imposer un régime socialo-communiste avec invasion de migrants font bande à part, notamment la Hongrie, que la France socialo-communiste montre du doigt.

Les pays d’Europe centrale, dits de Visegrad, sont sous surveillance pour volonté d’indépendance.

Ajoutons à cela l’effroyable complexité de la machine européenne, dont la capitale est à Bruxelles et le parlement à Strasbourg.

Bref, l’Union européenne désunie n’est en aucune façon devenue une grande puissance. C’est plutôt maintenant un contre-modèle.

Pour être une grande puissance, une vraie grande puissance, trois conditions essentielles doivent être remplies : une vaste superficie, une population nombreuse et une industrie puissante.

On en compte trois sur la planète : les États-Unis, la Russie et la Chine.

Encore peut-on se poser quelques questions.

Qu’en sera-t-il aux États-Unis quand les Blancs seront minoritaires, c’est-à-dire demain ?

En Russie, la population n’est pas homogène.

La Sibérie, cet espace vide, se peuple de plus en plus de Chinois et la Russie compte plusieurs importantes minorités musulmanes qui lui sont hostiles.

En Chine, la situation est meilleure.

Le problème ouïghour est marginal et l’armée chinoise se renforce de plus en plus, menaçant de reprendre Taïwan, cette Chine américaine.

Il y a d’ailleurs là un sérieux risque de conflit qui pourrait devenir mondial.