Le discours prononcé par Élisabeth Borne à l’Assemblée nationale a été conforme à ce qu’on pouvait en attendre.

La France va continuer à s’enliser dans le socialisme et le déclin.

Très socialiste est la décision prise de renationaliser EDF à 100 %.

Sous-tend cette décision l’idée que des agents de l’État sont à même de guider une entreprise.

Ce genre d’idée n’a jamais été nulle part synonyme d’efficacité et de performance.

Mais pourquoi ne pas faire ce choix quand on ne se préoccupe ni d’efficacité ni de performance ?

Le choix s’explique par une autre décision très socialiste, la volonté d’apporter des « réponses radicales à l’urgence écologique ».

Il n’y a aucune « urgence écologique » et l’écologisme est toujours un prétexte pour justifier la mise en place de politiques destructrices.

Parler de « réponses radicales » indique que vont les politiques destructrices existantes vont se renforcer dans divers domaines et, en particulier, dans celui de l’énergie et, dès lors qu’il s’agit de considérer le dioxyde de carbone comme un polluant (ce qui est une ineptie) aux fins de lutter contre le réchauffement climatique anthropique (qui n’existe pas), cela promet de beaux jours.

Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques seront au programme.

L’électricité va coûter très cher.

Il va même y avoir des pénuries. Des pénuries vont émerger aussi dans le secteur agricole car la production agricole émet du dioxyde de carbone et de l’azote, autre gaz incriminé, et le secteur agricole va connaître des restrictions, et les prix de tous les aliments vont augmenter.

D’autres secteurs seront touchés : ainsi celui du logement, car des règles énergétiques vont renchérir le prix de l’immobilier et faire que des logements vont être retirés du marché de la location, car les propriétaires n’auront pas tous les moyens de mettre les logements qu’ils possèdent en conformité.

Élisabeth Borne affirme que des décisions à venir vont changer « notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer ».

C’est une façon de dire que la France va produire moins et pour plus cher, disposer de moins de logements, qui coûteront eux aussi plus cher, que les Français vont moins consommer (car leur pouvoir d’achat va baisser), se loger dans des endroits plus petits et plus onéreux, et bien sûr, moins se déplacer, car se déplacer va devenir hors de prix.

Ce que je décris est ce qui existait dans les pays communistes et, grâce à l’écologisme renforcé, les Français vont vivre une précarité accrue.

Concernant l’emploi, Élisabeth Borne dit que le chômage a baissé, mais oublie de dire que c’est parce que des chômeurs (comme je l’ai déjà noté récemment), sont passés sous le statut d’apprenti qui leur permet d’apprendre qu’ils retourneront bientôt au chômage, mais ne sont plus pour quelques mois dans les statistiques du chômage, et elle promet le « plein-emploi » !

Et là, le Premier ministre oublie les principes économiques les plus élémentaires : seuls les gains de productivité, les investissements et les créations d’entreprises permettent de créer des emplois.

Et, comme le gouvernement ne prévoit rien qui puisse accroître gains de productivité, investissements et créations d’entreprises, la seule possibilité de parvenir au « plein-emploi » serait un partage des emplois existants.

Ce partage sera fait apparemment dans le cadre d’un Pole Emploi changeant de nom et devenant France Travail.

Le nom sur la façade va donc changer mais, derrière la façade, il y aura davantage d’imposture encore.

Des services publics supplémentaires seront créés, donc des emplois improductifs reposant sur les prélèvements obligatoires qui ne sont pas près de baisser.

Pour créer une mentalité d’assistés chez les jeunes gens, leur sera proposé un « pass culture » qui existe déjà apparemment et va prendre de l’ampleur.

Le gouvernement va distribuer de l’argent aux jeunes gens pour qu’ils aillent au cinéma, au théâtre ou au concert – et pensent que tout est gratuit grâce au gouvernement.

C’est comme cela qu’on détruit le sens de l’effort.

Aucun parti en France ne propose mieux. Des partis proposent pire.

L’euthanasie s’approche à grands pas. Y aura-t-il des révoltes à l’automne ? Si c’est le cas, elles ne changeront rien. Hélas.