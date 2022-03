La France va entrer dans une zone de turbulences

J’aimerais vivement penser que je me trompe, mais je crains fort que ce ne soit pas le cas : Emmanuel Macron sera sans doute réélu.

Ni Marine Le Pen ni Valérie Pécresse n’étaient en mesure de le battre.

Il y a peu de temps, Éric Zemmour conservait une chance infime.

Cette chance s’est fracassée ces derniers jours en raison de propos très imprudents tenus par Éric Zemmour lui-même.

Avoir proclamé son admiration pour Vladimir Poutine était extrêmement risqué. Lorsque l’agression de l’Ukraine s’est enclenchée, c’est devenu bien davantage que risqué.

Avoir montré son hostilité à l’accueil de réfugiés ukrainiens était quasiment suicidaire, et les réactions qui ont suivi étaient prévisibles.

Il est consternant, quoi qu’on pense de ce qu’a dit Éric Zemmour, qu’il ne l’ait pas prévu et que personne dans son entourage ne l’ait averti.

Emmanuel Macron sera sans doute réélu, oui, et il le sera, le cas échéant, grâce au contexte de guerre, qui lui permet d’escamoter tout débat et de se présenter comme préoccupé de diplomatie mondiale, au-dessus de plus basses contingences.

S‘opère aussi un effet de ralliement autour du chef, comme à chaque fois qu’un danger semble exister.

Emmanuel Macron sera, cela dit, élu par défaut, et ce sera la deuxième fois, car cela avait déjà été le cas en 2017, puisque son principal adversaire à l’époque avait été éliminé par des manœuvres médiatico-judiciaires.

Il ne lui restait au deuxième tour qu’à utiliser la crainte du « fascisme » et à se jouer de la médiocrité de la candidate du Rassemblement National.

Ce sera le même scénario cette année.

On a vu que, lorsqu’un candidat est élu par défaut, il souffre d’un déficit de légitimité qui l’expose à des turbulences, surtout lorsqu’il se fait provocateur.

Et Emmanuel Macron a connu de fortes turbulences pendant son quinquennat, sous la forme de la révolte des gilets jaunes, qu’il a écrasée par la violence, et qu’il n’a vraiment éteint qu’en utilisant l’irruption de la pandémie pour recourir à la peur de la mort et à des mesures autoritaires.

Il serait très surprenant que, les mêmes causes produisant en général les mêmes effets, de fortes turbulences ne soient pas sur l’horizon.

Et il n’est pas du tout certain qu’Emmanuel Macron puisse longtemps encore utiliser la pandémie.

Il entend, à l’évidence, invoquer la guerre, mais il n’est pas certain non plus qu’il puisse l’invoquer longtemps.

Et les effets de la guerre, tout comme ceux des sanctions prises par la France et l’Union européenne contre la Russie (auxquels s’ajoutent les effets des décisions délétères prises par l’administration Biden aux États-Unis), commencent à peine à se faire sentir.

Ils vont sans nul doute mener à des mois, voire à des années très difficiles.

La hausse vertigineuse du prix du pétrole a conduit à la hausse du prix des carburants, et le prix du pétrole n’est pas du tout près de baisser.

Il dépasse désormais les 120 dollars le baril. Pour mémoire en janvier 2021, le baril coûtait 35 dollars.

À cette hausse s’ajoute la hausse, plus vertigineuse encore du prix, du gaz, qui atteint des niveaux sans précédent.

Ces hausses sont au cœur de l’inflation qui s’est enclenchée, car la hausse des prix de l’énergie se répercute dans tous les domaines, et implique une hausse de tous les prix de production, de transport et de vente en gros et au détail.

Les lourdes conséquences des fermetures économiques décidées pendant la pandémie ne sont pas effacées, et une autre catastrophe économique vient poindre.

Les conditions d’un mouvement de colère et de désespoir vont se trouver réunies.

Aucun moyen financier n’existe pour payer l’effort militaire envisagé par Macron, et la France atteint des niveaux d’endettement inquiétants : s’endetter davantage pourra paraître la seule issue et, si les taux d’intérêt remontent, la France sera étranglée.

On peut ajouter que le système de retraites est en faillite et que les récentes tentatives de le réformer ont conduit à des grèves et à des manifestations.

Macron veut être réélu.

S’il l’est, il dirigera une France qui entrera dans une zone de turbulences majeures, sans disposer de la légitimité que peut conférer une élection normale. Les Français ont tout intérêt à se préparer à la tempête et aux difficultés.