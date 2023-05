La gauche contre les libertés et le débat

Nos confrères de « Valeurs actuelles » organisaient récemment une deuxième édition de leur « grand débat des valeurs » au Palais des sports.

Au cours de la soirée, sous la présidence de journalistes de l’hebdomadaire, débattaient deux à deux des hommes politiques et des intellectuels de tendances très différentes, parfois opposées.

Cette année, le débat le plus commenté par les médias dominants fut le débat entre le journaliste écologiste Hugo Clément et Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement national.

Ce débat tournait naturellement autour de l’écologie, dura une vingtaine de minutes, et fut, pour autant que j’aie pu en juger en « replay », de bonne tenue.

Je suis le plus souvent en désaccord avec Hugo Clément quand je le lis. Je n’étais pas toujours d’accord avec Jordan Bardella au cours de ce débat. Mais les arguments échangés étaient intéressants. Surtout, pour une fois, il y avait des arguments échangés au lieu de l’usuel « Vous n’avez pas le droit de dire ça ! », éructé la bave aux lèvres sur les plateaux de télévision.

Que des personnes aussi éloignées puissent débattre poliment et rationnellement, voilà ce qui était remarquable.

Il faut naturellement faire une mention spéciale du courage et de l’ouverture d’esprit d’Hugo Clément à qui la salle n’était pas franchement acquise.

Mais, en un sens, le plus intéressant fut ailleurs.

À peine les participants de ce débat étaient-ils connus que des hordes de gauchistes ont accusé le malheureux journaliste de pactiser avec la « bête immonde ».

Jordan Bardella avait déclaré drôlement : « Si l’écologie politique veut mener son combat à bien, il faudrait peut-être moins de Sandrine Rousseau et un peu plus d’Hugo Clément. » Sandrine Rousseau répondit sur Twitter : « L’écologie n’est pas compatible avec un projet raciste et national. » Oui, vous avez bien lu : l’écologie n’est pas compatible avec un projet national.

Nous pensions naïvement que la pollution avait quelque chose à voir avec l’effondrement des frontières qui conduit à consommer des biens fabriqués en Chine ou de la viande élevée en Amérique du Sud.

Le projet écologique devrait donc être national au premier chef. Mais Mme Rousseau considère que l’écologie, c’est bien davantage la destruction de la nature humaine que la préservation de la nature tout court.

Plus intéressant encore, cette prétendue libertaire manifesta une conception assez originale de la liberté d’expression en interdisant toute discussion avec le « fascisme » : « Tout ce qui contribue à banaliser l’extrême droite, déclara-t-elle, contribue à la faire monter. » Et banaliser, dans le contexte, cela signifie débattre !

En d’autres termes, on ne discute pas, on condamne à la mort sociale – puisque la balle dans la nuque, naguère familière aux amis de Mme Rousseau, n’est plus tellement à la mode.

Une députée LFI dont je n’avais jamais entendu parler, Nadège Abomangoli, ajouta à l’adresse d’Hugo Clément : « Merci, mais non merci (sic !), pour cette dépolitisation dangereuse de l’écologie et du travail de conviction vers l’électorat populaire. »

Parler à Jordan Bardella serait mauvais à la fois pour l’écologie et pour l’électorat populaire. On disait naguère que le papier supportait tout ; que devrait-on dire des réseaux sociaux !

Nous constatons une nouvelle fois que la gauche, qui se targue volontiers d’être à la pointe du combat pour la liberté, déteste à ce point la liberté – et doute à ce point de la qualité de ses arguments – qu’elle veut imposer une nouvelle forme d’ostracisme pour interdire à ses adversaires de s’exprimer.