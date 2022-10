La gauche française a assassiné Lola

L’assassinat de Lola, de manière atroce, après des actes de torture et de viol, a été un acte d’une barbarie absolue, qui révolte et donne la nausée.

On sait depuis longtemps que dans la plupart des grandes villes françaises les femmes ne peuvent plus sortir seules le soir sans prendre des risques.

Maintenant, il faut aussi penser que des enfants ne peuvent plus rentrer de l’école ou du lycée sans risquer de se trouver soumis à la violence et aux pires abominations.

Le plus effroyable est que l’abject assassinat de Lola aurait dû être évité.

L’Algérienne qui a perpétré l’assassinat était en France de manière illégale.

Elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui n’avait pas été suivie d’effet.

Elle était libre sur le sol français.

Un pays qui ne fait pas respecter ses frontières cesse rapidement d’exister, et la France est un pays qui ne fait pas respecter ses frontières.

Un pays qui ne fait pas exécuter ses décisions de justice est un pays où la justice n’existe plus, et la France est un pays qui ne fait pas exécuter ses décisions de justice.

Si même la France faisait exécuter ses décisions de justice, celles-ci seraient de toute façon réduites à néant, dès lors que les frontières françaises sont ouvertes et que les frontières de l’Europe sont poreuses.

Ce qui sous-tend l’inexécution des décisions de justice en France, l’ouverture des frontières de la France et la porosité des frontières de l’Europe, porte un nom : la nébuleuse des idées de gauche.

La gauche a substitué à la justice l’idée de justice sociale, et elle a ainsi transformé les voleurs, les violeurs, les assassins, en « victimes de la société » bénéficiant de larges circonstances atténuantes – et la pauvreté ou une enfance malheureuse sont au cœur des circonstances atténuantes.

Venir d’un pays pauvre où on était malheureux constitue en ce cadre une circonstance très atténuante, et être illégalement dans un pays plus riche, alors qu’on vient d’un pays pauvre (et anciennement colonisé), fait que les circonstances très atténuantes s’ajoutent aux circonstances très atténuantes.

La gauche a ajouté depuis plusieurs années à son arsenal les moyens de la psychiatrie.

Et si un psychiatre examine un assassin et déclare qu’il avait un moment d’absence, une « bouffée délirante » sous l’effet du cannabis ou de l’alcool, ou souffrait de dérangement mental, les conclusions tombent aisément et se situent au-delà des circonstances atténuantes, la libération de l’assassin approche, après un passage en institution psychiatrique.

L’Algérienne qui a assassiné Lola n’était pas seulement illégalement en France : elle venait d’un pays pauvre, elle avait eu une enfance malheureuse.

Il se dit maintenant qu’elle avait été mariée et que son mari la battait.

Il s’ajoute qu’elle souffrait de dérangement mental.

Quelques dirigeants politiques de droite s’indignent, disent que cela suffit et que des mesures d’urgence seraient indispensables.

Malheureusement, ils ne sont pas au pouvoir, et risquent fort de ne jamais y être en France car, malgré les malheurs qu’elle provoque, la nébuleuse des idées de gauche est largement hégémonique.

Elle tient neuf médias sur dix, et les médias qui lui échappent sont sous sa surveillance.

Elle tient quasiment tous les partis politiques, et tous les élus sont eux-mêmes sous sa surveillance.

Des assassinats atroces, tels celui qui a frappé la petite Lola et ses parents (je n’ose imaginer leur douleur, et j’éprouve de la compassion pour eux), sont perpétrés ailleurs en France, chaque semaine.

Ils touchent des gens plus âgés que Lola. Ils ne sont pas toujours accompagnés de torture et de sévices sexuels, mais ils existent.

Leurs auteurs sont souvent d’origine maghrébine ou africaine, et très souvent musulmans, mais il ne faut pas le dire, car la gauche impose le silence.

La France va très mal, sur tous les plans.

La gauche française a assassiné Lola et des centaines d’autres personnes. Elle est en train d’assassiner la France.

Face aux dirigeants politiques de droite qui s’indignent, les membres du gouvernement français parlent d’indécence.

Ce qui est indécent est que la France ait un gouvernement qui contribue à de nombreux assassinats sur le sol français.

Je voudrais voir un sursaut prendre forme. Le sursaut ne vient pas.