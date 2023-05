La menace terroriste islamiste est sérieuse

En déplacement aux États-Unis, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est alarmé vendredi d’une « reprise » de la menace « terroriste islamiste » en Europe et a demandé au gouvernement américain de renforcer sa coopération antiterroriste en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se dérouleront en France.

La menace est sérieuse et les députés du groupe Rassemblement National ont alerté à de multiples reprises du risque à l’occasion des discussions sur le projet de loi « Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 » qui se sont tenues au mois de mars. Des alertes auxquelles le ministre est à l’époque resté sourd, perdant un temps précieux pour agir.

En effet, la majorité présidentielle et ses alliés de gauche et des LR ont rejeté un certain nombre d’amendements visant à durcir les peines, à rendre obligatoires les enquêtes administratives préalables pour les personnels et bénévoles nécessaires à l’organisation des Jeux, à créer une sanction pénale pour provocation à l’idéologie islamiste lors de manifestations sportives, à éloigner du territoire les délinquants étrangers qui perturberaient l’événement …

Les députés du Rassemblement National avaient par ailleurs alerté le ministre dès la présentation de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) en novembre dernier.

Ainsi, cette loi faisant l’impasse sur le risque terroriste, l’amendement visant à lutter contre l’idéologie islamiste et déposé par les députés du Rassemblement National avait été déclaré cavalier.

Celui-ci reprenait les mesures de la proposition de loi de Marine Le Pen visant à combattre les idéologies islamistes.

Enfin, avec sa politique migratoire laxiste et coupée de toute réalité, le gouvernement ne fait qu’accentuer le risque terroriste.

Les députés du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale appellent le gouvernement à prendre enfin les mesures de bon sens qui permettront de lutter contre le terrorisme islamiste :

– renforcer davantage les moyens humains de la police et de la gendarmerie,

– recréer une grande direction des renseignements généraux pour mieux détecter les projets terroristes préparés par des organisations ou des individus,

– continuer à réformer la Justice antiterroriste,

– renforcer l’appareil de renseignement national,

– sanctionner la provocation publique ou non publique à l’idéologie de l’islamisme radical, aux actes de terrorisme et l’apologie de ces actes,

– expulser du territoire national l’ensemble des délinquants étrangers.

Yoann Gillet, Député