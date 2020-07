La mode de l’écologie

L’écologie est à la mode et je m’en réjouis. Qui pourrait nier qu’il soit nécessaire de limiter les conséquences néfastes de notre action sur l’environnement, de réduire les pollutions et de ménager la biodiversité ?

Pas besoin de se prétendre pour cela défenseurs de la Nature !

En revanche, s’en servir d’arme politique me semble méprisable. D’une part, parce que cela sous-entend que ce qui devrait être l’œuvre de tous est la chasse gardée de privilégiés tombés tout jeunes dans le pot magique du savoir écologique et, d’autre part, parce que les grands prêtres de l’Écologie ont une furieuse tendance à nourrir au nom de l’écologie des billevesées sociales néfastes à long terme.

Tout le monde sait cela à des degrés divers : la libido-écolo est passée par là !

En retour, loin de suivre les imprécateurs, je voudrais souligner que la Nature n’est pas en danger.

Elle existe depuis des millénaires, a subi bien des avanies mais se reconstitue toujours. Merci pour elle !

Elle n’a pas besoin de nous pour subsister et renaître à son gré. C’est donc tricher que de faire semblant de se porter à sa défense.

Le vrai but de l’écologie, rappelons-le, est de conserver une planète propre et habitable pour l’homme, à l’abri des déchets, débris et résidus de tout acabit que nous engendrons en toujours plus grande quantité en dépit des mesures draconiennes qui sont prises.

Pas besoin pour cela d’anoblir cette tâche ménagère (que respectent tous les animaux, sauf l’homme) en invoquant la nature !