Ce qui s’est passé samedi 28 mai au Stade de France à Saint-Denis fait scandale.

Cela ne devrait pas être le cas. Ce qui devrait faire scandale est ailleurs.

La Seine Saint-Denis n’est plus la France, comme l’a dit Éric Zemmour.

Les principales villes du département sont des villes islamisées et les Français non musulmans doivent y être extrêmement prudents.

Les agressions, les vols, les viols, les affrontements entre bandes rivales, les cambriolages, y sont très fréquents.

Dans la plupart des cas, la police n’intervient qu’après coup, lorsqu’on l’appelle au secours, car elle a des ordres : si elle procède à une arrestation qui dégénère, et qu’un criminel appartenant à une bande musulmane est blessé, ce qui peut arriver aisément, car les membres de bandes musulmanes dans ce département n’ont plus aucun respect pour la police, des émeutes se produiront, des magasins seront saccagés, des voitures seront brûlées, etc.

Se promener dans les rues d’une ville du département peut aisément donner l’impression d’être dans une ville du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne.

Les barres de béton constituant les grands ensembles de logements HLM sont lugubres, sinistres, délabrées.

La politique écologiste radicale menée par la gauche, qui tient le département depuis des décennies, a ajouté une multiplication d’obstacles bétonnés qui asphyxient davantage des rues et des avenues déjà asphyxiées.

Avoir construit un grand stade à Saint-Denis était une idée inepte et impliquait un aveuglement absolu.

Les entreprises incitées à s’installer alentour du stade ont toutes fermé leur porte pour repartir vers des endroits plus sûrs.

Leurs employés se faisaient régulièrement détrousser en utilisant les transports en commun, et ils n’avaient pas le choix : circuler en voiture à Saint-Denis est devenu strictement impossible, sauf pour qui accepte de rouler à trois kilomètres par heure.

Aller assister à un concert ou à une compétition sportive au Stade de France était possible il y a quelques années.

C’est, me dit-on, encore possible (je ne suis pas venu en France depuis plusieurs années et je ne peux constater quoi que ce soit moi-même) : à condition d’être en groupe, et de n’avoir aucun objet de valeur sur soi.

Ce qui s’est passé samedi 28 mai est logique, très logique.

Incriminer les Britanniques est une honte, et que les membres du gouvernement français l’aient fait montre une fois de plus leur incapacité à assumer leurs responsabilités, à dire la vérité, et à regarder la réalité en face.

Il y a eu des faux billets. Il y en a toujours.

Cela non plus n’est pas une explication.

Des gens sont entrés sans billet : c’est une explication très partielle et il serait intéressant de savoir qui sont ces gens.

Je pense que la réponse est facile à trouver.

La réalité est que des bandes musulmanes sont venues, que certains de leurs membres ont voulu entrer en force, sans payer, parce qu’un joueur musulman français jouait, Karim Benzema, et ceux qui ont voulu entrer en force dans le stade y sont parvenus.

La police a été débordée et impuissante, ce qui est toujours le cas en Seine-Saint-Denis, et est de plus en plus souvent le cas partout ailleurs en France, et elle a été débordée avant, pendant et après le match.

Des Britanniques se sont fait agresser en rejoignant le métro, et dans les couloirs du métro.

Des femmes ont subi des attouchements et des agressions sexuelles. Des hommes se sont fait détrousser.

Faute de rétablir l’ordre (ce dont ce gouvernement semble incapable), ses membres pourraient au moins faire placer des panneaux indiquant que le risque d’agression à Saint Denis est très élevé : ce ne sera pas fait, car ce serait pour le gouvernement avouer qu’un problème existe qu’il ne peut pas et ne veut pas régler.

Les organisations sportives internationales devraient tirer des conclusions et considérer que la situation en France est telle qu’y organiser des compétitions sportives comporte des risques graves. Cela se fera peut-être.

Des Jeux Olympiques auront lieu en France dans deux ans. On peut s’attendre au pire. Macron et ses ministres ont été nuls et incompétents pendant cinq ans. Macron a été réélu. Une majorité de Français semble aimer la nullité et l’incompétence. J’en suis heureux pour eux, et je plains les autres.