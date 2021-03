Fan d’Éric Zemmour depuis de nombreuses années, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt le n° 4395 de « Valeurs Actuelles », sur « La Tentation Zemmour ». En son temps, j’avais participé à une pétition pour le soutenir, sous le titre «Il faut sauver le soldat Zemmour».

Beaucoup de gens le connaissent, surtout depuis le confinement et le couvre-feu, permettant de regarder CNews, une de nos dernières chaînes de débats, de 19 heures à 20 heures, mais beaucoup ne le connaissent pas encore!

Je pense personnellement qu’Éric Zemmour est plutôt notre Tocqueville des temps modernes, pour la synthèse, en même temps que notre Brzezinsky, pour la géopolitique, domaine que les Français maîtrisent mal et qu’Éric Zemmour aborde très bien avec sa pertinente lucidité.

Je le vois plutôt comme éminence grise du pouvoir, qu’au pouvoir. Selon moi, le seul qui pourrait l’emporter est, comme je l’ai déjà écrit, Philippe de Villiers, qui est en accord avec Éric Zemmour sur tous les points, au-dessus des partis tout en les connaissant.

Pour moi, si un candidat providentiel se présente, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne peuvent gagner.

Alors, tout le monde attend ce candidat providentiel. Pour le moment, il n’y a personne, ni à droite, ni à gauche, Marine Le Pen figurant en tête des sondages beaucoup par défaut et carence des autres et Emmanuel Macron par calcul, avec un Parlement inexistant et non représentatif de la France.

En face du vide laissé à droite comme à gauche, l’espace n’a jamais été aussi propice à la venue d’un homme providentiel et présidentiable mais, rassurez-vous, si Éric Zemmour se retrouvait en face d’Emmanuel

Macron, je voterais évidemment Éric Zemmour!

Yves Desbuissons