La tragédie libanaise devrait nous réveiller…

Le 4 août dernier, deux explosions ont frappé le port de Beyrouth, au Liban.

À l’heure où j’écris, on ignore toujours les causes de ces explosions. Le président libanais Aoun a évoqué l’éventualité d’un missile ou d’une bombe.

Ce qui est certain, c’est que la deuxième explosion venait de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium (confisquées en 2014 sur le paquebot Rhosus de pavillon moldave et toujours stockées dans le port).

Le nitrate d’ammonium est à la fois un engrais et un matériau explosif fréquemment utilisé par les terroristes (notamment parce qu’il est relativement facile de s’en procurer).

À ce stade, donc, nous pouvons voir dans ces explosions soit un attentat, soit une attaque militaire, soit un accident.

Inutile de préciser que, s’il s’agissait d’un attentat ou d’une action militaire, ce serait particulièrement inquiétant.

Le Liban est l’un des rares pays stables de la région et le voir à nouveau basculer dans le chaos ne serait certainement pas une bonne nouvelle pour la paix du monde – pour le dire de la façon la plus euphémique possible.

Mais, même l’hypothèse d’un simple accident n’est pas rassurante.

Cet accident serait en effet la conséquence directe de la terrible situation politique du Liban.

Il est de notoriété publique que le port de Beyrouth est largement sous le contrôle du Hezbollah, milice chiite toute-puissante au pays des cèdres.

Ce dernier a noué une alliance politique avec le général chrétien Aoun qui s’était fait remarquer, pendant la récente guerre, par son rôle dans la désunion des chrétiens – et notamment par son hostilité aux Gemayel qui ont incarné la résistance chrétienne à la subversion du Liban par les « réfugiés » de l’Organisation de Libération de la Palestine de Yasser Arafat.

Aujourd’hui, le Liban souffre de nombreux maux. La corruption et la crise économique d’abord. Mais aussi l’islamisation galopante et la « communautarisation ».

Les chrétiens qui, sous l’empire ottoman, étaient majoritaires au Liban ont moins d’enfants. Les chiites sont devenus la plus grande communauté religieuse – largement soutenue et armée par l’Iran.

Enfin, alors que le problème des réfugiés palestiniens est loin d’être réglé, s’ajoute désormais le problème des réfugiés syriens (qui sont plus d’un million pour 6 millions de Libanais).

Quand Emmanuel Macron a été faire la leçon aux autorités libanaises, il n’avait certainement pas tort sur le fond.

Mais les maux qui rongent le Liban sont méthodiquement mis en place en France par les dirigeants mêmes qui se permettent de tancer leurs homologues libanais.

L’islamisation et l’invasion par des populations étrangères sont désormais bien visibles. Et leur corollaire se dessine progressivement : de plus en plus de gens en France ont une allégeance politique non française.

Après le départ de la France, de brillants dirigeants libanais (dont Pierre Gemayel, le président assassiné) ont tenté de développer un patriotisme libanais. Ils se sont heurtés à ceux qui défendaient le « nationalisme arabe » comme à ceux qui défendaient des allégeances étrangères (les monarchies du Golfe pour les sunnites, l’Iran pour les chiites).

La France qui fut jadis la « grande nation » – au sens de la communauté politique la plus solide – voit aujourd’hui ce lien national se déliter. Il est urgent de restaurer la nation française – mais cela ne pourra pas se faire avec ceux qui ont clamé pendant des décennies que les nations relevaient du passé et que l’avenir était au multiculturalisme (dont on voit au Liban combien il est « facteur de paix » !).