La victoire idéologique de l’extrême-gauche

J’évoquais la semaine dernière la claque électorale subie par la droite française dans son ensemble et, en contrepoint, le remarquable succès de l’extrême gauche.

Mais j’avoue que je ne m’attendais pas à ce que Jean-Luc Mélenchon soit à ce point au centre de toutes les attentions politiciennes, son électorat étant à la fois l’objet des tentatives de séduction d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.

À vrai dire, j’aurais dû m’en douter : le « troisième homme » de la présidentielle, loin d’être le premier recalé, est devenu dans notre régime décadent de démocratie sans peuple, le centre la vie politique, son appel plus ou moins discret à rejoindre l’un des deux finalistes étant d’un poids considérable.

Inutile de préciser que ces « dragues » un peu lourdes sont d’une efficacité assez faible.

D’abord parce que le candidat ne contrôle pas les voix de ses électeurs. Et aussi parce que les électorats ont des atavismes qui les rendent assez insensibles aux sirènes politiciennes.

Dans le cas qui nous occupe, je doute fort que les électeurs d’extrême gauche votent Macron en masse pour « sauver la république » ou Le Pen pour battre le « candidat des riches ».

Le plus vraisemblable est que l’abstention soit considérable. Ce qui, soit dit en passant, favorise Emmanuel Macron.

Naturellement, plus la participation est élevée, plus la légitimité du président élu sera importante. Mais, pour un président aussi peu concerné par le sort des Français et la survie de la France qu’Emmanuel Macron, cela n’a guère d’influence.

En attendant, pour l’élection, l’unique chance de Marine Le Pen est de réunir le plus grand nombre possible d’opposants à Emmanuel Macron.

Ce qui implique une forte mobilisation électorale et un sursaut de participation.

Je n’y crois guère : cela ne s’est jamais vu sous la Ve République. Et l’absurde diabolisation a repris son train d’enfer.

Pour le moment, les idées de l’extrême gauche sont centrales dans le débat public. Emmanuel Macron est déjà en train d’abandonner les rares réformes libérant l’économie qu’il avait dans son programme (pour ne garder qu’un « libéralisme sociétal » de nature à réjouir l’électorat LFI).

Jean-Luc Mélenchon a admirablement appliqué la stratégie de Gramsci : il a gagné la bataille des idées (avec des idées pourtant aussi archaïques que le marxisme !) et, à la prochaine présidentielle, comme il aura constitué la seule opposition digne de ce nom, il a toutes les chances de l’emporter.

Il est urgent de créer enfin une force de résistance (culturelle avant d’être politique et politique avant d’être électorale) au nihilisme macronien si nous voulons éviter ce désastre. D’ici là, bien sûr, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que « Jupiter » soit le plus bas possible et avec la majorité la plus faible possible pour réduire sa capacité de nuire à la France.