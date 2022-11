La violence des prétendus « anti-fascistes »

Depuis des décennies, la caste jacassante nous serine sur tous les tons de la gamme qu’il y a un danger « fasciste ».

Chacun sait ou devrait savoir que, depuis 1945, toute personne qui n’est pas parfaitement convaincue des bienfaits du marxisme-léninisme peut aisément être qualifiée de « fasciste » – et que cela n’a donc rigoureusement rien à voir avec le curieux attelage idéologique entre socialisme et nationalisme qui vit le jour en Italie après 1918, puis dans de nombreux pays.

Au passage, cela devrait conduire à prendre au moins avec circonspection les déclarations de Vladimir Poutine sur la « dénazification » de l’Ukraine (il existe sans doute de vrais nazis en Ukraine, mais probablement pas beaucoup plus qu’en Russie).

Mais si le terme « fascisme » n’a plus aucun sens, sa charge polémique, elle, n’a nullement diminué et le psittacisme de nos prétendues élites fait encore croire à un homérique combat des « démocraties » contre le « fascisme ». L’idée était déjà farfelue pendant la Seconde Guerre mondiale (je vois plus de proximité entre les totalitarismes stalinien et hitlérien qu’entre la démocratie américaine et la « démocratie » soviétique !) ; elle est devenue absurde.

Ce qui, soit dit à nouveau en passant, réduit considérablement l’efficacité de la propagande occidentale sur l’actuel conflit russo-ukrainien (l’Ukraine n’y défend pas la « démocratie » contre le « fascisme » russe, elle lutte pour sa liberté, ce qui est assez différent).

En tout cas, ce brouillage du sens permet, en particulier, de dissimuler le véritable danger qui menace la société française.

Ce n’est certes pas une très hypothétique renaissance du « fascisme », mais bel et bien la permanence de l’idéologie communiste.

Rappelons que le communisme n’est pas mort en 1989.

Et il n’a même pas disparu d’Europe : il continue à séduire 20 à 25 % de l’électorat français.

Or, il n’a rien renié de ses utopiques revendications. Il prétend toujours soigner la pauvreté par l’élimination des « riches » – processus déjà bien engagé « grâce à » l’exode fiscal des plus entreprenants vers des cieux plus cléments.

Mais de récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon montrent aussi qu’il n’a rien renié non plus de sa violence native. Tout récemment, le tribun a appelé à s’opposer par la violence aux prétendues « milices » d’extrême-droite. Je ne sais pas où il a vu ces dernières, mais ce que je sais, c’est que sa description de ceux qui « tabassent et foutent la trouille à tout le monde » correspond bien mieux aux mœurs de l’islamisme ou du léninisme militants qu’à celles de la droite traditionnelle.

Non, le danger en France n’est pas un fantomatique fascisme (d’ailleurs issu, lorsqu’il existait vraiment, de l’extrême gauche), mais bien la violence d’une très réelle coalition allant des islamistes aux antifas en passant par les « éco-terroristes » !