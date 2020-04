Le centralisme est nuisible !

S’il est une chose que la crise sanitaire actuelle montre au grand jour, c’est bien l’inefficacité des gros « machins » centralisés.

Cela vaut d’abord, bien sûr, pour les organismes internationaux. Peu de structures ont perdu plus de crédit en quelques semaines que l’Organisation mondiale de la santé, si lente à donner à l’alerte, ou l’Union européenne, incapable d’une riposte coordonnée, au plan sanitaire ou au plan économique.

L’UE n’a été capable que de condamner les tentatives de réponses que les États-membres proposaient.

Ainsi avons-nous eu droit à la critique de l’aide russe à l’Italie (qui demandait en vain du secours à Bruxelles depuis des jours) et, mieux encore, à la condamnation de l’état d’urgence déclenché par Viktor Orban en Hongrie.

Logique : l’état d’urgence d’un gouverneur démocrate, c’est du courage politique ; l’état d’urgence de Viktor Orban, c’est une tentative de coup d’État !

Mais cette inefficacité ne concerne pas seulement les organisations internationales.

En France, en tout cas, l’État a été considérablement moins efficace que les collectivités territoriales.

Ainsi, pour acheter des masques, les régions ont été bien plus réactives que le ministère de la Santé.

Au point que certains préfets ont eu le culot de réquisitionner les masques que des départements ou des régions avaient réussi à obtenir – pour tenter de prouver que l’État remplissait sa mission.

La réalité, c’est que le principe de subsidiarité est d’une efficacité redoutable : plus une structure est centralisée et éloignée du terrain, moins ses décisions sont pertinentes.

De toute évidence, la France serait bien mieux administrée si elle n’avait plus de ministère de la Santé et si les médecins décidaient eux-mêmes de leur stratégie ou si nous ne gardions plus que les maires pour gérer la commande publique.

L’État, dans cette crise, a été, dans le meilleur des cas, inutile. Et plus souvent nuisible.

À force de s’occuper de tout, il ne fait rien correctement.

S’il y avait une leçon à retenir pour « le jour d’après », ce devrait être celle-ci : recentrer l’État sur ses missions régaliennes et laisser les collectivités locales, les entreprises, les citoyens gérer le reste.

Mais il y a fort à parier que l’on déduise exactement l’inverse et que l’on nous impose encore plus de fonctionnarisation et de normes technocratiques. Jusqu’au jour où le rhume des foins annuel nous coûtera à son tour 10 points de PIB, tant le centralisme nous aura rendus vulnérables !