Le confinement est-il suicidaire ?

Le confinement des Français se durcit chaque jour davantage et il va sans doute se prolonger jusqu’au mois de mai.

Il occasionnera de gros dégâts économiques et psychologiques.

Le confinement va tuer de nombreuses entreprises et ruiner le pays qui est déjà au bord de la faillite. À noter que le gouvernement trouve encore les moyens d’envoyer quelques milliards d’euros aux pays africains.

En France, les méthodes de surveillance de la population sont dignes d’une véritable dictature. Dans aucun autre pays la police ne sévit avec autant de zèle pour distribuer des amendes.

De plus cette surveillance policière est sélective et s’adresse principalement à des personnes solvables et souvent de bonne foi, alors que des quartiers entiers de banlieues sont ignorés par la police.

Fallait-il vraiment imposer aux Français un confinement aussi pénible ?

En regardant ce qui se passe ailleurs en Europe et sur les autres continents, on constate que différentes stratégies de lutte contre le virus sont beaucoup moins contraignantes et qu’elles montrent de meilleurs résultats quant au nombre de personnes contaminées et de décès.

Certains pays conseillent le confinement sans le rendre obligatoire. Il est laissé à l’appréciation de chacun. Les gens sortent en respectant les consignes de précaution. Les entreprises fonctionnent à 80 % et l’économie du pays n’est pas menacée. C’est ce qu’on peut appeler un confinement intelligent.

Certains pays comme la Suède et le Danemark, ainsi que quelques pays asiatiques, adoptent la stratégie de « l’immunité collective ».

Le principe est le suivant : pas de confinement ni de port d’un masque obligatoire.

Lorsque 60 % de la population sont contaminés, on estime que le virus va disparaître. 95 % de la population contaminée devrait guérir sans hospitalisation et presque sans médicament.

En plus, une grande partie de la population est immunisée contre ce virus si l’épidémie devait revenir en automne.

L’économie de ces pays n’est quasiment pas affectée. Quant au nombre de décès, proportionnellement au nombre d’habitants, il ne paraît pas plus important que dans les pays où le confinement est en vigueur.

Pour revenir en France, ce que le gouvernement impose à la population par l’intermédiaire des médias est devenu insupportable.

On n’en peut plus de ces journaux télévisés spéciaux consacrés exclusivement au coronavirus. On en a assez de ces défilés de médecins et de leurs conseils tous contradictoires. On en a marre de ces interviews de personnes confinées.

Sans sous-estimer la gravité de l’épidémie actuelle, pour raison garder, il est bon de se reporter aux différentes pandémies qui se sont déclarées au cours des siècles à travers le monde.

La peste, le choléra, la grippe espagnole ont provoqué la mort de millions de personnes et, pour l’instant, on ne peut pas comparer le coronavirus à ces terribles pandémies.

Certes, on comptabilise chaque jour des milliers de morts. C’est beaucoup, c’est trop. Mais, parmi ces victimes, combien de personnes seraient-elles décédées de toute façon en raison d’une pathologie chronique ou de la grippe saisonnière ?

Le confinement particulièrement dur imposé par le gouvernement français à la population est-il efficace ou suicidaire ?

Nous aurons la réponse sans doute avant la fin de l’année.