Le délirant programme de Mélenchon

Mélenchon, c’est un peu le chef du peloton d’exécution préparé pour détruire la France. Selon la presse, son programme, quasiment meurtrier, a le mérite de la clarté. On double les impôts. Je ne sais combien de milliards de plus pour le seul impôt sur le revenu. On désarme la police parce que « la police tue » (Mélenchon dixit). On donne toute liberté à l’islamisme et bien sûr à l’invasion migratoire. L’islamo-gauchisme sera au pouvoir.

Le travail étant une servitude inventée et imposée par le « grand capital », on fera tout pour l’éviter. Dans cet esprit, on commencera par la retraite à 60 ans et la semaine de 30 heures, tout en augmentant le SMIC à 2 000 euros par mois.

Il y a dans les détails de cet intéressant programme bien d’autres gracieusetés. Pour ce qui est de la dette déjà colossale, on verra plus tard. En attendant, on continuera à emprunter avec l’idée bien arrêtée de ne pas rembourser. Il n’y a que les petits-bourgeois qui remboursent leurs dettes.

On imagine sans peine ce que ce programme, s’il était mis en œuvre, pourrait produire : la ruine générale et l’insécurité totale. La France ne serait plus qu’un vaste désordre, un pays en complète faillite, mis au ban des nations.

Voilà qui fait peur aux Français et il y a de quoi. Mais il reste, malgré tout, que Mélenchon, en dépit de son programme délirant, a obtenu à la présidentielle 22 % des voix, beaucoup de ces votants, il est vrai, « votaient contre » pour protester contre le pouvoir actuel (celui de Macron), sans se soucier de ce qui pourrait le remplacer.

Mais attention aux conséquences que je viens d’évoquer qui provoqueraient le malheur de millions de Français.

On retiendra également que Mélenchon n’a pas de métier connu. C’est un politicien professionnel. Ses électeurs lui permettent de vivre très confortablement : la ruine, l’angoisse, c’est pour les autres.

Eh bien, Français, à vous de choisir !