Le Gendre et son sèche-linge

Vous souvenez-vous de Gilles Le Gendre ? Vous savez, cet ancien président des députés macronistes qui avait proposé cette brillante analyse, pendant la crise des Gilets jaunes : « Notre erreur, c’est probablement d’avoir été trop intelligents. »

On le pensait à la retraite. Eh bien non, il est toujours député LREM et a toujours un indéniable talent de communicant.

Il vient, en effet, que se donner en exemple de sobriété énergétique : « Moi, ça y est, chez moi, ma femme et moi, on a décrété : on ne se sert plus du sèche-linge. Honnêtement, ce n’est pas très compliqué à faire. »

Voilà le niveau de la caste jacassante !

Aussi curieux que celui puisse paraître à ce brillant sujet, beaucoup de Français n’ont pas de sèche-linge et, même parmi ceux qui en ont, beaucoup utilisent plus fréquemment l’étendoir à linge !

Car nous n’avons pas attendu les conseils du bon Docteur Le Gendre pour savoir que, quand il n’y a pas d’urgence, il est sensiblement plus économique de laisser sécher ses vêtements que de les passer au sèche-linge. Nous aussi, nous devons être « trop intelligents » !

Mais comment cet olibrius peut-il croire qu’un conseil aussi inepte pourra permettre de passer l’hiver sans coupures d’électricité ?

La majorité macronienne est donc largement responsable du démantèlement de la filière nucléaire française et donc du désastre énergétique qui s’annonce, mais cela ne l’empêche nullement de pérorer – manifestement sans avoir pris trop de temps pour se renseigner sur le sujet de l’énergie !

Mais, outre le ridicule que se donne ce brillant héraut de la Macronie en s’offrant ainsi en exemple d’un admirable sacrifice (que des dizaines de millions de Français faisaient jusqu’aujourd’hui sans y penser), il faut noter aussi le côté exaspérant de cet État maternant (Big Mother, comme disent malicieusement les dissidents contemporains).

La Macronie vient chez nous nous dicter nos comportements.

C’est encore plus intolérable que l’ineptie prétentieuse de Gilles Le Gendre.

Et, pourtant, c’est la logique de cette crise créée de toutes pièces par des pieds nickelés qui n’ont même pas l’excuse de la bêtise : on crée une crise énergétique en multipliant les choix absurdes, puis on fait payer l’addition aux citoyens et, enfin, on profite de la crise pour renforcer le contrôle social – quitte à dénoncer à la vindicte publique les mauvais sujets.

De la bel ouvrage !